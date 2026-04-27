Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Nisan 2026

27.04.2026 16:00
Son dakika Malatya deprem haberleri.. Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 27 Nisan 2026 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 27 Nisan 2026 15:41 itibariyle Battalgazi (Malatya) 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 15:42
|38.2750
|38.6922
|16.36
|4.40
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 15:41
|38.2708
|38.6942
|13.27
|3.90
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 15:11
|38.2703
|38.6764
|13.26
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 14:57
|38.1492
|38.5981
|7.03
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|27 Nisan 2026 09:54
|38.4756
|38.0364
|7.01
|2.00
|Akçadağ (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:50
|38.4814
|38.0083
|7.05
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:40
|38.2106
|38.6117
|15.88
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|27 Nisan 2026 07:38
|38.1892
|38.6039
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|27 Nisan 2026 05:29
|38.3086
|38.2153
|7.06
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|27 Nisan 2026 04:50
|38.2819
|38.8522
|6.38
|1.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|27 Nisan 2026 03:11
|38.2583
|38.2294
|7.00
|1.30
|Arapgir (Malatya)
|26 Nisan 2026 19:41
|39.0425
|38.3414
|7.00
|2.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|26 Nisan 2026 18:22
|38.2581
|38.2150
|7.00
|1.00
|Pütürge (Malatya)
|26 Nisan 2026 17:36
|38.2067
|38.7069
|7.75
|3.30
|Akçadağ (Malatya)
|26 Nisan 2026 16:25
|38.5108
|38.0100
|7.03
|1.40