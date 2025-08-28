Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Ağustos 2025 Malatya deprem son dakika haberleri

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 28 Ağustos 2025 19:47:50 itibariyle Darende () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Ağustos 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 19:47:50 28-08-2025 38,395 37,44194 7 3,8
Pütürge (Malatya) 19:13:29 28-08-2025 38,15 38,71056 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:14:06 28-08-2025 38,18667 38,20667 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 04:35:18 28-08-2025 38,03944 37,705 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 04:29:48 28-08-2025 38,29389 38,66833 18,66 0,9
Battalgazi (Malatya) 04:08:58 28-08-2025 38,17611 38,57556 7,23 1
Kale (Malatya) 03:00:01 28-08-2025 38,35222 38,7575 10,45 2,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 03:00:00 28-08-2025 38,3487 38,7475 5 2,2
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:45:32 28-08-2025 38,2547 38,2472 5 1,7
Kale (Malatya) 21:38:28 27-08-2025 38,35167 38,89028 7,05 0,9
Pütürge (Malatya) 20:29:20 27-08-2025 38,26778 38,85583 9,98 1,3
Pütürge (Malatya) 20:04:42 27-08-2025 38,24222 38,8175 7,08 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 17:03:04 27-08-2025 38,32778 38,22389 7,02 2
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 17:03:04 27-08-2025 38,3128 38,2278 6,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:39:15 27-08-2025 38,31944 38,22806 7,03 2,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 16:39:15 27-08-2025 38,3565 38,2302 7,9 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:32:49 27-08-2025 38,15056 38,37139 6,88 1,6
Pütürge (Malatya) 08:26:48 27-08-2025 38,27306 38,8 9,3 2,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:26:48 27-08-2025 38,2843 38,7862 5,2 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 04:35:17 27-08-2025 38,25972 38,325 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 03:50:37 27-08-2025 38,29778 38,16833 7 0,9
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 00:28:51 27-08-2025 38,234 37,7175 7,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 00:28:50 27-08-2025 38,27667 37,71833 7 1,8
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 21:29:51 26-08-2025 38,5197 37,9992 9,5 1,7
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 17:53:06 26-08-2025 38,3495 37,6248 5 1,8
Darende (Malatya) 17:53:05 26-08-2025 38,38806 37,60361 6,89 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 17:36:33 26-08-2025 38,46444 38,16028 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 14:38:29 26-08-2025 38,35222 38,43222 7 1,1
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:23:54 26-08-2025 38,295 38,2743 7,6 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:23:54 26-08-2025 38,30306 38,26861 7,08 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:21:33 26-08-2025 38,20083 38,15528 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:19:42 26-08-2025 38,18833 38,17167 7 1,2
Pütürge (Malatya) 12:10:49 26-08-2025 38,28583 38,78889 6,86 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:43 26-08-2025 38,25889 38,15083 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 10:13:55 26-08-2025 38,19028 38,59444 7 1,1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 09:01:03 26-08-2025 38,3107 38,7917 5 2,2
Pütürge (Malatya) 09:01:03 26-08-2025 38,27361 38,79306 9,02 2,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:35:10 25-08-2025 38,4242 37,5062 4 1,5
Yazıhan (Malatya) 18:38:09 25-08-2025 38,59 38,1125 6,93 2,1
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 18:38:08 25-08-2025 38,5432 37,9945 5,3 2,2
Pütürge (Malatya) 17:54:08 25-08-2025 38,33639 38,81556 8,77 1,6
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 17:54:07 25-08-2025 38,2388 38,8282 20,6 1,5
Battalgazi (Malatya) 13:54:19 25-08-2025 38,20944 38,4775 7 1,1
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:34:48 25-08-2025 38,2667 38,263 17,4 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:34:48 25-08-2025 38,27694 38,19167 7,06 1,8
DUZYOL-(MALATYA) 11:01:41 25-08-2025 38,3437 38,6483 12,6 1,6
Pütürge (Malatya) 11:01:40 25-08-2025 38,19861 38,63917 7 1,6
Yazıhan (Malatya) 08:42:16 25-08-2025 38,56361 38,01833 7 1,7
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 08:42:16 25-08-2025 38,4962 38,0008 8,4 1,7
Yazıhan (Malatya) 07:56:40 25-08-2025 38,53778 38,04028 7 1,7
