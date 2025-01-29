Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ocak 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 29 Ocak 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ocak 2025

Tarih-saat 29 Ocak 2025 04:44:52 itibariyle Doğanşehir () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Ocak 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Yazıhan (Malatya) 01:58:37 29-01-2025 38,59694 38,04222 6,92 1,1
Arguvan (Malatya) 01:20:49 29-01-2025 38,86694 38,22306 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 00:09:19 29-01-2025 38,45194 38,0075 6,99 1,6
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
Hekimhan (Malatya) 06:49:34 28-01-2025 38,66556 38,07472 6,9 1,2
Darende (Malatya) 06:04:52 28-01-2025 38,4875 37,3975 6,92 1,3
Kale (Malatya) 06:03:39 28-01-2025 38,34139 38,785 8,17 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:57:07 28-01-2025 38,29389 38,1575 6,82 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:54:41 28-01-2025 38,07222 37,89083 7,37 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:45:16 28-01-2025 38,19 38,13917 7 0,8
Doğanşehir (Malatya) 05:02:45 28-01-2025 37,91833 38,01361 7,01 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:48:23 28-01-2025 38,66583 38,0775 6,99 1,3
Kale (Malatya) 04:38:16 28-01-2025 38,34056 38,755 9,24 1,7
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 04:38:15 28-01-2025 38,363 38,7607 8,4 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:52 28-01-2025 38,31 38,15833 7,04 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 04:22:49 28-01-2025 38,3445 38,1482 9,6 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:10:53 28-01-2025 37,90639 37,94361 6,98 1,3
Akçadağ (Malatya) 01:47:42 28-01-2025 38,46333 38,0175 7 1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:37:56 28-01-2025 38,0635 37,589 2,2 1,5
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 00:27:33 28-01-2025 38,4395 37,5825 8,8 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:02:06 28-01-2025 38,05333 37,75667 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:45:52 27-01-2025 38,429 37,527 13,6 1,4
Akçadağ (Malatya) 21:52:39 27-01-2025 38,49944 37,98917 7,01 1,8
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 21:52:38 27-01-2025 38,4742 37,9625 5,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 21:46:28 27-01-2025 38,43417 37,90972 7,04 1,6
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:46:26 27-01-2025 38,4165 37,8162 3,6 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:37:59 27-01-2025 38,195 38,6 7,09 1,2
Kale (Malatya) 17:22:03 27-01-2025 38,37917 38,8675 7 1,3
Kale (Malatya) 17:13:44 27-01-2025 38,34167 38,82139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 16:29:15 27-01-2025 38,28611 38,29111 7,07 1,4
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 13:14:42 27-01-2025 38,6727 38,2508 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:54 27-01-2025 38,25806 38,12472 7 1,2
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Yazıhan (Malatya) 01:58:37 29-01-2025 38,59694 38,04222 6,92 1,1
Arguvan (Malatya) 01:20:49 29-01-2025 38,86694 38,22306 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 00:09:19 29-01-2025 38,45194 38,0075 6,99 1,6
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
Hekimhan (Malatya) 06:49:34 28-01-2025 38,66556 38,07472 6,9 1,2
Darende (Malatya) 06:04:52 28-01-2025 38,4875 37,3975 6,92 1,3
Kale (Malatya) 06:03:39 28-01-2025 38,34139 38,785 8,17 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:57:07 28-01-2025 38,29389 38,1575 6,82 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:54:41 28-01-2025 38,07222 37,89083 7,37 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:45:16 28-01-2025 38,19 38,13917 7 0,8
Doğanşehir (Malatya) 05:02:45 28-01-2025 37,91833 38,01361 7,01 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:48:23 28-01-2025 38,66583 38,0775 6,99 1,3
Kale (Malatya) 04:38:16 28-01-2025 38,34056 38,755 9,24 1,7
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 04:38:15 28-01-2025 38,363 38,7607 8,4 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:52 28-01-2025 38,31 38,15833 7,04 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 04:22:49 28-01-2025 38,3445 38,1482 9,6 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:10:53 28-01-2025 37,90639 37,94361 6,98 1,3
Akçadağ (Malatya) 01:47:42 28-01-2025 38,46333 38,0175 7 1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:37:56 28-01-2025 38,0635 37,589 2,2 1,5
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 00:27:33 28-01-2025 38,4395 37,5825 8,8 1,3
Doğanşehir (Malatya) 00:02:06 28-01-2025 38,05333 37,75667 7 0,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:45:52 27-01-2025 38,429 37,527 13,6 1,4
Akçadağ (Malatya) 21:52:39 27-01-2025 38,49944 37,98917 7,01 1,8
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 21:52:38 27-01-2025 38,4742 37,9625 5,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 21:46:28 27-01-2025 38,43417 37,90972 7,04 1,6
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:46:26 27-01-2025 38,4165 37,8162 3,6 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:37:59 27-01-2025 38,195 38,6 7,09 1,2
Kale (Malatya) 17:22:03 27-01-2025 38,37917 38,8675 7 1,3
Kale (Malatya) 17:13:44 27-01-2025 38,34167 38,82139 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 16:29:15 27-01-2025 38,28611 38,29111 7,07 1,4
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 13:14:42 27-01-2025 38,6727 38,2508 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:54 27-01-2025 38,25806 38,12472 7 1,2

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