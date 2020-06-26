SON DAKİKA: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi)

Son dakika haberi!

AFAD verilerine göre saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, Aydın ve Muğla gibi çevre illerde de hissedildi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

VİDEO: AKSİHAR'DA DEPREM ANI KAMERADA (ARŞİV)