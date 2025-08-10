Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ağustos 2025

Son dakika Manisa deprem haberleri..Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 10 Ağustos 2025 Manisa deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Manisa'da? Manisa son deprem büyüklüğü ne kadar? Manisa'da ve Manisa yakınındaki depremler nelerdir? Manisa'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Manisa canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Manisa deprem haberleri.. Manisa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Manisa'da deprem mi oldu? Deprem Manisa'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Manisa'da nerede deprem oldu? Manisa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 10 Ağustos 2025 23:30:28 itibariyle Akhisar () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Ağustos 2025.. ve Manisa Kandilli deprem listesi..

Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:47:34 10-08-2025 38,9533 28,0522 5 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:44:06 10-08-2025 39,1423 28,0443 23,3 2,9
SALUR-GORDES (MANISA) 20:38:00 10-08-2025 39,0307 28,326 19,1 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:35:36 10-08-2025 39,2457 27,9465 23,7 2,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 20:21:25 10-08-2025 39,1148 28,0557 23,2 2,6
Akhisar (Manisa) 18:06:43 10-08-2025 39,16056 28,07 7,06 2,3
Akhisar (Manisa) 16:40:15 09-08-2025 38,92694 28,01056 7,04 1
Akhisar (Manisa) 00:57:24 07-08-2025 39,01667 28,07083 7 1,4
Selendi (Manisa) 18:55:41 06-08-2025 38,71083 28,80028 7 1,4
KINIK-SELENDI (MANISA) 18:55:41 06-08-2025 38,6893 28,8598 14 1,6
Akhisar (Manisa) 08:41:51 06-08-2025 38,96917 27,61222 7 1,7
UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 08:41:51 06-08-2025 38,9978 27,6305 8,4 1,9
Selendi (Manisa) 05:01:02 06-08-2025 38,72556 28,805 7 1,1
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 02:36:35 06-08-2025 38,9812 28,1317 11,6 1,4
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 18:08:19 05-08-2025 38,9937 28,0567 11,7 1,7
Akhisar (Manisa) 18:08:19 05-08-2025 38,99611 28,05944 9,6 1,6
Kula (Manisa) 14:59:32 05-08-2025 38,50556 28,49722 3,49 1,2
Selendi (Manisa) 13:22:41 05-08-2025 38,72389 28,77556 7 1,2
Soma (Manisa) 10:21:53 05-08-2025 39,26056 27,72611 7 1,6
Akhisar (Manisa) 09:47:13 05-08-2025 38,99361 28,06917 7 1,1
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:47:13 05-08-2025 38,9752 28,0592 13,6 1,1
Akhisar (Manisa) 07:49:30 05-08-2025 38,99667 28,07361 5,84 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:49:29 05-08-2025 38,9983 28,0487 8,7 1,9
Akhisar (Manisa) 07:43:29 05-08-2025 39,005 28,07889 6,87 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 07:43:28 05-08-2025 39,008 28,038 3,8 1,7
Akhisar (Manisa) 06:36:26 05-08-2025 39,00556 28,0725 7 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 06:36:26 05-08-2025 38,994 28,0415 9,7 2,1
Gördes (Manisa) 01:26:51 05-08-2025 38,90806 28,24944 6,93 0,8
Gördes (Manisa) 01:25:08 05-08-2025 39,07167 28,19583 6,98 0,7
Soma (Manisa) 09:15:48 04-08-2025 39,2175 27,66833 5,92 1,4
Akhisar (Manisa) 07:46:15 04-08-2025 38,97056 28,04306 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:52:26 04-08-2025 38,96889 28,08361 7 1
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 04:52:26 04-08-2025 38,9522 28,049 11,2 1,2
Alaşehir (Manisa) 23:58:42 03-08-2025 38,32139 28,40444 7,33 1,1
Akhisar (Manisa) 10:43:58 03-08-2025 38,99806 28,06556 8,48 1,8
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 10:43:57 03-08-2025 39,0022 28,0323 9 2,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 09:16:23 03-08-2025 38,9752 28,0595 13,8 1,7
Salihli (Manisa) 09:16:19 03-08-2025 38,50861 28,11139 7,04 1,5
Akhisar (Manisa) 09:10:52 03-08-2025 39,00389 28,08167 7 1,5
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 09:10:51 03-08-2025 38,9668 28,0272 15,2 1,3
Akhisar (Manisa) 09:03:32 03-08-2025 39,00722 28,07444 7 1,3
Akhisar (Manisa) 07:39:23 03-08-2025 39,00139 28,08417 7 1,2
Akhisar (Manisa) 07:34:59 03-08-2025 39,02639 28,09194 7 1
Akhisar (Manisa) 07:31:38 03-08-2025 39,00472 28,05667 5,04 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 07:31:37 03-08-2025 38,9815 28,0433 10,4 2,2
