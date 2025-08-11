Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ağustos 2025

Son dakika Manisa deprem haberleri..Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Ağustos 2025 Manisa deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Manisa'da? Manisa son deprem büyüklüğü ne kadar? Manisa'da ve Manisa yakınındaki depremler nelerdir? Manisa'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Manisa canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Manisa deprem haberleri.. Manisa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Manisa'da deprem mi oldu? Deprem Manisa'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Manisa'da nerede deprem oldu? Manisa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 11 Ağustos 2025 21:32:36 itibariyle Kırkağaç () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Ağustos 2025.. ve Manisa Kandilli deprem listesi..

Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırkağaç (Manisa) 21:32:36 11-08-2025 39,24222 27,9575 13,18 4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:32:35 11-08-2025 39,2138 27,947 11,7 4,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:51:21 11-08-2025 39,0925 28,121 8,5 1,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:47:38 11-08-2025 39,056 28,0797 14 1,7
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:22:58 11-08-2025 38,9883 28,2323 17,2 2
Kırkağaç (Manisa) 20:17:35 11-08-2025 39,24 27,96444 7 2,4
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 20:17:33 11-08-2025 39,1287 28,011 11,3 2,2
Akhisar (Manisa) 19:44:14 11-08-2025 39,21833 27,98778 10,57 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:12 11-08-2025 39,2218 27,9547 12 3,8
DARGIL-GORDES (MANISA) 19:40:54 11-08-2025 39,0558 28,3542 9 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:37:00 11-08-2025 39,2152 27,9728 9,5 4,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 19:33:51 11-08-2025 39,1672 27,991 5,1 2,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:28:56 11-08-2025 39,1452 28,0175 10,2 2,2
Gördes (Manisa) 18:35:57 11-08-2025 39,02611 28,26778 7,7 2,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 18:35:56 11-08-2025 39,0303 28,2267 17,2 2,5
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 18:30:19 11-08-2025 38,9812 28,2177 25,4 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 18:26:22 11-08-2025 39,1748 28,0222 11,5 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:25:52 11-08-2025 39,1367 28,0703 9,8 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:13:24 11-08-2025 39,1285 28,0175 17,1 1,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 17:03:19 11-08-2025 39,1992 27,9735 3,1 1,6
Kırkağaç (Manisa) 16:58:51 11-08-2025 39,23444 27,95833 8,87 2
Kırkağaç (Manisa) 16:41:16 11-08-2025 39,21694 27,97361 6,98 2,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:41:15 11-08-2025 39,2348 27,9703 12,5 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:36:11 11-08-2025 39,2213 27,9703 11,3 2,7
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 15:36:02 11-08-2025 39,0548 28,1722 7,5 2,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 14:57:12 11-08-2025 39,0527 28,0787 1,6 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 13:26:01 11-08-2025 39,1143 28,0548 24,9 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:16:52 11-08-2025 39,2298 27,9717 14,4 3,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 12:00:42 11-08-2025 39,2235 27,9668 9,8 3
Soma (Manisa) 10:13:16 11-08-2025 39,29139 27,73722 6,9 2,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:57:08 11-08-2025 39,2232 27,9675 10,4 2,9
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:55:43 11-08-2025 39,2275 27,9603 8,7 3,6
HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA) 07:47:05 11-08-2025 38,748 28,1785 5 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:29:22 11-08-2025 39,1578 28,0252 11,2 2,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:15:55 11-08-2025 39,0663 28,2177 58,3 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:06:19 11-08-2025 39,1757 28,0647 4,9 1,6
Akhisar (Manisa) 03:58:08 11-08-2025 39,20167 28,00139 7,89 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:45:19 11-08-2025 39,1497 28,0103 11,4 2,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:04:37 11-08-2025 39,0393 28,1837 17,2 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:25:34 11-08-2025 39,1493 28,0278 9,7 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:12:16 11-08-2025 39,1438 28,033 14,5 2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 01:25:42 11-08-2025 39,0753 28,0408 11,1 2,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 00:47:58 11-08-2025 39,1573 28,0753 18 2,1
Akhisar (Manisa) 00:21:41 11-08-2025 39,12917 28,06667 29,79 2,1
Akhisar (Manisa) 23:30:28 10-08-2025 38,88 27,89167 7,82 3,5
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 23:30:27 10-08-2025 38,8617 27,8568 13,7 3,8
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:02:17 10-08-2025 39,1807 27,9975 5 2,5
Akhisar (Manisa) 22:41:57 10-08-2025 39,13889 28,05778 7,05 2,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:24:09 10-08-2025 39,1347 27,9882 3,4 2,5
YAKAKOY-GORDES (MANISA) 21:48:25 10-08-2025 38,8667 28,1593 12,5 2,2
