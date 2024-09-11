Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2024

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Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2024

Tarih-saat 11 Eylül 2024 03:36:32 itibariyle Akhisar () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Eylül 2024.. ve Manisa Kandilli deprem listesi..

Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Soma (Manisa) 09:58:29 15-08-2024 39,05194 27,55639 7 1,4
Kırkağaç (Manisa) 21:52:08 12-08-2024 39,03722 27,705 7 1,1
Kırkağaç (Manisa) 04:41:43 12-08-2024 39,25861 27,83472 7,53 1,6
Akhisar (Manisa) 23:58:43 09-08-2024 38,93806 27,73389 5,63 1,3
Soma (Manisa) 09:53:59 09-08-2024 39,27694 27,73139 7,16 1,5
Soma (Manisa) 09:04:23 07-08-2024 39,08972 27,52917 6,99 1,5
Salihli (Manisa) 10:14:02 06-08-2024 38,65028 28,17528 6,93 0,7
Demirci (Manisa) 18:28:20 04-08-2024 38,96972 28,68861 6,37 1,5
Soma (Manisa) 09:51:37 03-08-2024 39,08361 27,53389 6,99 1,9
Soma (Manisa) 09:39:47 02-08-2024 39,085 27,55528 6,99 1,9
Manisa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAYAT-SOMA (MANISA) 11:29:37 13-08-2024 39,1977 27,7052 0 1,8
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 21:52:07 12-08-2024 39,0958 27,7347 15,6 1,4
KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA) 04:41:43 12-08-2024 39,2567 27,8268 7,4 1,8
SANDAL-KULA (MANISA) 12:40:50 10-08-2024 38,5632 28,541 13 1
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:56:37 08-08-2024 39,1015 27,5433 0 1,7
DEREKOY-SOMA (MANISA) 11:01:07 07-08-2024 39,1358 27,5435 0 1,6
HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) 05:57:41 07-08-2024 38,6665 27,7963 19,6 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 05:37:00 07-08-2024 38,5335 28,2598 14,7 1,5
KARASAVCI-SALIHLI (MANISA) 10:14:02 06-08-2024 38,6285 28,1897 8,6 1,1
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 01:18:21 06-08-2024 39,0645 27,8275 7,4 1,6
SERCELER-DEMIRCI (MANISA) 18:28:19 04-08-2024 38,9473 28,6515 3,9 1,6
ADIL-SOMA (MANISA) 09:51:37 03-08-2024 39,1187 27,6215 1,6 2,1
DARKALE-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.08.02 09:39:47) 09:39:47 02-08-2024 39,1602 27,6228 7,8 2
MEZITLER-DEMIRCI (MANISA) 11:29:16 01-08-2024 38,9385 28,8037 8,9 1,9
CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) 11:59:08 31-07-2024 39,291 27,7525 0 2,1

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