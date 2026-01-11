Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ocak 2026

Son dakika Manisa deprem haberleri.. Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Ocak 2026 Manisa deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Manisa'da? Manisa son deprem büyüklüğü ne kadar? Manisa'da ve Manisa yakınındaki depremler nelerdir? Manisa'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Manisa canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Manisa deprem haberleri.. Manisa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Manisa'da deprem mi oldu? Deprem Manisa'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Manisa'da nerede deprem oldu? Manisa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...