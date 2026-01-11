Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ocak 2026
11.01.2026 04:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Manisa deprem haberleri.. Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Ocak 2026 Manisa deprem son dakika haberleri
Tarih-saat 11 Ocak 2026 04:17 itibariyle Yunusemre (Manisa) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yunusemre (Manisa)
|11 Ocak 2026 04:17
|38.7731
|27.1389
|7.47
|3.70
|Saruhanlı (Manisa)
|11 Ocak 2026 03:40
|38.8772
|27.5017
|11.36
|1.70
|Gördes (Manisa)
|10 Ocak 2026 19:10
|39.0925
|28.2856
|5.90
|1.30
|Salihli (Manisa)
|10 Ocak 2026 18:57
|38.4978
|28.2197
|7.47
|1.40
|Kırkağaç (Manisa)
|10 Ocak 2026 09:56
|39.2581
|27.8136
|7.00
|1.80