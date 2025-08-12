Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2025
Son dakika Manisa deprem haberleri..Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ağustos 2025 Manisa deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 12 Ağustos 2025 05:47:09 itibariyle Kırkağaç (Manisa) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Manisa deprem haberleri 12 Ağustos 2025..Manisa AFAD son depremler ve Manisa Kandilli son dakika deprem listesi..
|Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kırkağaç (Manisa)
|05:47:09 12-08-2025
|39,23
|27,95944
|11,56
|3,5
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|05:31:48 12-08-2025
|39,1715
|28,0295
|12,1
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|05:13:20 12-08-2025
|39,22083
|27,9675
|6,98
|2,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|05:13:20 12-08-2025
|39,2268
|27,9507
|7,5
|2,9
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|05:05:07 12-08-2025
|39,2085
|27,9802
|5
|2,9
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|04:39:11 12-08-2025
|39,075
|28,1365
|2,1
|2,4
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|04:28:44 12-08-2025
|39,0665
|28,342
|3,2
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|04:17:37 12-08-2025
|39,2058
|27,9588
|11,7
|2,1
|Gördes (Manisa)
|04:09:38 12-08-2025
|39,00806
|28,20917
|7
|1,5
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|04:09:38 12-08-2025
|38,997
|28,2408
|2,8
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|04:08:59 12-08-2025
|39,0392
|28,1628
|8,9
|1,5
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|03:54:15 12-08-2025
|39,0705
|28,081
|12
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:46:27 12-08-2025
|39,1575
|28,0357
|5,2
|2,1
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|03:44:54 12-08-2025
|39,0165
|28,2215
|4,1
|1,7
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|03:35:09 12-08-2025
|39,0717
|28,2975
|8,2
|2,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|02:56:04 12-08-2025
|39,078
|28,1307
|19,3
|1,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|02:53:49 12-08-2025
|39,1307
|28,0607
|13,3
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|02:42:25 12-08-2025
|39,23167
|27,98167
|10,13
|2,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|02:42:24 12-08-2025
|39,2095
|27,9487
|7,9
|2,7
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|02:34:07 12-08-2025
|39,1438
|28,07
|9,6
|1,8
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|02:05:57 12-08-2025
|39,0658
|28,2958
|3,2
|2,1
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|01:23:18 12-08-2025
|38,8872
|28,0725
|7,8
|1,4
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|00:59:36 12-08-2025
|39,108
|28,3448
|5,1
|1,5
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|00:18:19 12-08-2025
|39,1655
|28,0518
|9,5
|2,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|00:06:08 12-08-2025
|39,0785
|28,2198
|19
|1,8
|KARAAGAC-GORDES (MANISA)
|00:04:46 12-08-2025
|38,8708
|28,1513
|5
|1,9
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|23:49:10 11-08-2025
|39,2153
|27,9707
|9,6
|1,8
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|23:46:11 11-08-2025
|39,1382
|28,0452
|18,7
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|23:32:39 11-08-2025
|38,88083
|27,88806
|8,15
|3,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|23:32:38 11-08-2025
|38,8735
|27,859
|9,9
|3,9
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|23:12:13 11-08-2025
|39,0598
|28,3135
|7,9
|2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:08:15 11-08-2025
|39,1852
|28,0085
|12,1
|2,8
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|23:05:02 11-08-2025
|39,2122
|27,9312
|23,1
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|22:07:48 11-08-2025
|39,21833
|27,98889
|7
|1,7
|GORDES (MANISA)
|22:07:41 11-08-2025
|38,9105
|28,2575
|21,6
|1,1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:49:45 11-08-2025
|39,2153
|27,9722
|6,2
|1,8
|KAYACIK-GORDES (MANISA)
|21:48:32 11-08-2025
|38,9215
|28,174
|16,6
|1,9
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:45:52 11-08-2025
|39,2202
|27,9623
|8,5
|3
|Akhisar (Manisa)
|21:45:51 11-08-2025
|39,22833
|27,9825
|6,97
|2,7
|Kırkağaç (Manisa)
|21:32:36 11-08-2025
|39,24222
|27,9575
|13,18
|4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:32:35 11-08-2025
|39,2138
|27,947
|11,7
|4,1
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|21:24:16 11-08-2025
|39,0942
|28,025
|11,8
|2,1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|20:51:21 11-08-2025
|39,0925
|28,121
|8,5
|1,9
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|20:47:38 11-08-2025
|39,056
|28,0797
|14
|1,7
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|20:22:58 11-08-2025
|38,9883
|28,2323
|17,2
|2
|Kırkağaç (Manisa)
|20:17:35 11-08-2025
|39,24
|27,96444
|7
|2,4
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|20:17:33 11-08-2025
|39,1287
|28,011
|11,3
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|19:44:14 11-08-2025
|39,21833
|27,98778
|10,57
|2,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|19:42:12 11-08-2025
|39,2218
|27,9547
|12
|3,8
|DARGIL-GORDES (MANISA)
|19:40:54 11-08-2025
|39,0558
|28,3542
|9
|2
