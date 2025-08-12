Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2025

Son dakika Manisa deprem haberleri..Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ağustos 2025 Manisa deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Manisa'da? Manisa son deprem büyüklüğü ne kadar? Manisa'da ve Manisa yakınındaki depremler nelerdir? Manisa'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Manisa canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Manisa deprem haberleri.. Manisa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Manisa'da deprem mi oldu? Deprem Manisa'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Manisa'da nerede deprem oldu? Manisa deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 12 Ağustos 2025 05:47:09 itibariyle Kırkağaç () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Ağustos 2025.. ve Manisa Kandilli deprem listesi..

Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırkağaç (Manisa) 05:47:09 12-08-2025 39,23 27,95944 11,56 3,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:31:48 12-08-2025 39,1715 28,0295 12,1 2
Kırkağaç (Manisa) 05:13:20 12-08-2025 39,22083 27,9675 6,98 2,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 05:13:20 12-08-2025 39,2268 27,9507 7,5 2,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:05:07 12-08-2025 39,2085 27,9802 5 2,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 04:39:11 12-08-2025 39,075 28,1365 2,1 2,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 04:28:44 12-08-2025 39,0665 28,342 3,2 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:17:37 12-08-2025 39,2058 27,9588 11,7 2,1
Gördes (Manisa) 04:09:38 12-08-2025 39,00806 28,20917 7 1,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 04:09:38 12-08-2025 38,997 28,2408 2,8 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 04:08:59 12-08-2025 39,0392 28,1628 8,9 1,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:54:15 12-08-2025 39,0705 28,081 12 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:46:27 12-08-2025 39,1575 28,0357 5,2 2,1
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 03:44:54 12-08-2025 39,0165 28,2215 4,1 1,7
MALAZ-GORDES (MANISA) 03:35:09 12-08-2025 39,0717 28,2975 8,2 2,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 02:56:04 12-08-2025 39,078 28,1307 19,3 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:53:49 12-08-2025 39,1307 28,0607 13,3 1,5
Kırkağaç (Manisa) 02:42:25 12-08-2025 39,23167 27,98167 10,13 2,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 02:42:24 12-08-2025 39,2095 27,9487 7,9 2,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:34:07 12-08-2025 39,1438 28,07 9,6 1,8
MALAZ-GORDES (MANISA) 02:05:57 12-08-2025 39,0658 28,2958 3,2 2,1
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 01:23:18 12-08-2025 38,8872 28,0725 7,8 1,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 00:59:36 12-08-2025 39,108 28,3448 5,1 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 00:18:19 12-08-2025 39,1655 28,0518 9,5 2,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 00:06:08 12-08-2025 39,0785 28,2198 19 1,8
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 00:04:46 12-08-2025 38,8708 28,1513 5 1,9
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:49:10 11-08-2025 39,2153 27,9707 9,6 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:46:11 11-08-2025 39,1382 28,0452 18,7 1,5
Akhisar (Manisa) 23:32:39 11-08-2025 38,88083 27,88806 8,15 3,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 23:32:38 11-08-2025 38,8735 27,859 9,9 3,9
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:12:13 11-08-2025 39,0598 28,3135 7,9 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:08:15 11-08-2025 39,1852 28,0085 12,1 2,8
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 23:05:02 11-08-2025 39,2122 27,9312 23,1 1,7
Akhisar (Manisa) 22:07:48 11-08-2025 39,21833 27,98889 7 1,7
GORDES (MANISA) 22:07:41 11-08-2025 38,9105 28,2575 21,6 1,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:49:45 11-08-2025 39,2153 27,9722 6,2 1,8
KAYACIK-GORDES (MANISA) 21:48:32 11-08-2025 38,9215 28,174 16,6 1,9
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:45:52 11-08-2025 39,2202 27,9623 8,5 3
Akhisar (Manisa) 21:45:51 11-08-2025 39,22833 27,9825 6,97 2,7
Kırkağaç (Manisa) 21:32:36 11-08-2025 39,24222 27,9575 13,18 4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:32:35 11-08-2025 39,2138 27,947 11,7 4,1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 21:24:16 11-08-2025 39,0942 28,025 11,8 2,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:51:21 11-08-2025 39,0925 28,121 8,5 1,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:47:38 11-08-2025 39,056 28,0797 14 1,7
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:22:58 11-08-2025 38,9883 28,2323 17,2 2
Kırkağaç (Manisa) 20:17:35 11-08-2025 39,24 27,96444 7 2,4
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 20:17:33 11-08-2025 39,1287 28,011 11,3 2,2
Akhisar (Manisa) 19:44:14 11-08-2025 39,21833 27,98778 10,57 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:12 11-08-2025 39,2218 27,9547 12 3,8
DARGIL-GORDES (MANISA) 19:40:54 11-08-2025 39,0558 28,3542 9 2
