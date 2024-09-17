Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Eylül 2024

Tarih-saat 17 Eylül 2024 14:22:57 itibariyle Akhisar (Manisa) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Manisa deprem haberleri 17 Eylül 2024..Manisa AFAD son depremler ve Manisa Kandilli son dakika deprem listesi..
|Manisa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Soma (Manisa)
|09:58:29 15-08-2024
|39,05194
|27,55639
|7
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|21:52:08 12-08-2024
|39,03722
|27,705
|7
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|04:41:43 12-08-2024
|39,25861
|27,83472
|7,53
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|23:58:43 09-08-2024
|38,93806
|27,73389
|5,63
|1,3
|Soma (Manisa)
|09:53:59 09-08-2024
|39,27694
|27,73139
|7,16
|1,5
|Soma (Manisa)
|09:04:23 07-08-2024
|39,08972
|27,52917
|6,99
|1,5
|Salihli (Manisa)
|10:14:02 06-08-2024
|38,65028
|28,17528
|6,93
|0,7
|Demirci (Manisa)
|18:28:20 04-08-2024
|38,96972
|28,68861
|6,37
|1,5
|Soma (Manisa)
|09:51:37 03-08-2024
|39,08361
|27,53389
|6,99
|1,9
|Soma (Manisa)
|09:39:47 02-08-2024
|39,085
|27,55528
|6,99
|1,9
|Manisa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BAYAT-SOMA (MANISA)
|11:29:37 13-08-2024
|39,1977
|27,7052
|0
|1,8
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:52:07 12-08-2024
|39,0958
|27,7347
|15,6
|1,4
|KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA)
|04:41:43 12-08-2024
|39,2567
|27,8268
|7,4
|1,8
|SANDAL-KULA (MANISA)
|12:40:50 10-08-2024
|38,5632
|28,541
|13
|1
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:56:37 08-08-2024
|39,1015
|27,5433
|0
|1,7
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|11:01:07 07-08-2024
|39,1358
|27,5435
|0
|1,6
|HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
|05:57:41 07-08-2024
|38,6665
|27,7963
|19,6
|1,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|05:37:00 07-08-2024
|38,5335
|28,2598
|14,7
|1,5
|KARASAVCI-SALIHLI (MANISA)
|10:14:02 06-08-2024
|38,6285
|28,1897
|8,6
|1,1
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|01:18:21 06-08-2024
|39,0645
|27,8275
|7,4
|1,6
|SERCELER-DEMIRCI (MANISA)
|18:28:19 04-08-2024
|38,9473
|28,6515
|3,9
|1,6
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:51:37 03-08-2024
|39,1187
|27,6215
|1,6
|2,1
|DARKALE-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.08.02 09:39:47)
|09:39:47 02-08-2024
|39,1602
|27,6228
|7,8
|2
|MEZITLER-DEMIRCI (MANISA)
|11:29:16 01-08-2024
|38,9385
|28,8037
|8,9
|1,9
|CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
|11:59:08 31-07-2024
|39,291
|27,7525
|0
|2,1