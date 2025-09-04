Son dakika Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Eylül 2025
Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin Kandilli ve AFAD son depremler.. 04 Eylül 2025 Mardin deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 04 Eylül 2025 05:30:30 itibariyle Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin) 4,3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Mardin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin)
|05:30:30 04-09-2025
|36,20889
|41,15639
|19
|4,3
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:40:49 09-08-2025
|37,4472
|40,331
|3,7
|1,8
|Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin)
|21:20:59 11-07-2025
|36,37944
|41,29222
|8,02
|1,4
|Mazıdağı (Mardin)
|12:24:30 10-07-2025
|37,46
|40,30306
|7
|1,2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:10:40 08-07-2025
|37,4975
|40,55056
|6,38
|1,2
|Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin)
|04:08:02 07-07-2025
|36,26806
|41,14
|7,29
|2,7
|Mazıdağı (Mardin)
|12:19:57 04-07-2025
|37,52139
|40,36667
|7,06
|1,3
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [09.40 km] Nusaybin (Mardin)
|12:48:10 21-06-2025
|37,02
|41,11694
|7,02
|1,7
|Mazıdağı (Mardin)
|12:22:38 03-06-2025
|37,44972
|40,32528
|7,05
|1,3
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:29:52 26-05-2025
|37,4438
|40,3258
|10,3
|1,7
|Mazıdağı (Mardin)
|12:27:54 17-05-2025
|37,44806
|40,33944
|6,91
|1,6
|Mazıdağı (Mardin)
|12:23:37 13-05-2025
|37,42917
|40,33222
|6,86
|1,5
|KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:28:03 02-05-2025
|37,512
|40,3783
|2,5
|1,6
|Mazıdağı (Mardin)
|12:28:02 02-05-2025
|37,41417
|40,32611
|6,88
|1,4
|SAGMAL-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:26:09 29-04-2025
|37,3783
|40,3033
|7,4
|2
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin)
|02:05:50 04-04-2025
|36,72056
|41,36
|7
|2,2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:41:13 03-04-2025
|37,57389
|40,45278
|7,41
|1,4
|Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:56 26-03-2025
|36,27167
|41,02222
|7
|2,9
|Yeşilli (Mardin)
|17:42:06 02-03-2025
|37,38667
|40,82139
|7,34
|1,8
|Artuklu (Mardin)
|12:38:33 01-03-2025
|37,42528
|40,66472
|15,39
|0,8
|Dargeçit (Mardin)
|11:27:04 25-02-2025
|37,61944
|41,78722
|6,94
|1,5
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin)
|04:19:34 25-02-2025
|36,69333
|41,29972
|15
|1,8
|Sinjar, Ninova (Irak) - [70.09 km] Nusaybin (Mardin)
|07:52:20 18-02-2025
|36,44833
|41,51861
|7
|2,1
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [20.58 km] Nusaybin (Mardin)
|23:20:09 15-02-2025
|36,89889
|41,31722
|11,59
|2
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [19.48 km] Kızıltepe (Mardin)
|22:06:19 13-02-2025
|36,93167
|40,76306
|20,9
|2,7
|KIRKKUYU-KIZILTEPE (MARDIN)
|04:23:53 10-02-2025
|37,043
|40,33
|5
|2
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [03.18 km] Kızıltepe (Mardin)
|04:23:50 10-02-2025
|36,92194
|40,30194
|7
|2,1
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:29:30 22-01-2025
|37,437
|40,5795
|14,1
|1,6
|KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN)
|13:00:13 08-01-2025
|37,5183
|40,3798
|3,6
|1,5
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:32:18 07-01-2025
|37,4318
|40,3193
|3,4
|1,6
|Mazıdağı (Mardin)
|12:23:24 04-01-2025
|37,45139
|40,34694
|6,97
|1,4
|ARAKOY-KIZILTEPE (MARDIN)
|12:04:39 02-01-2025
|37,2038
|40,5255
|7,9
|1,6
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:40:25 30-12-2024
|37,4495
|40,3095
|2,9
|1,4
|YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN)
|11:48:27 26-12-2024
|37,4408
|40,257
|5
|1,7
|EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN)
|10:58:05 23-12-2024
|37,493
|40,3655
|5
|1,6
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:26 12-12-2024
|37,44667
|40,35
|7,07
|1,4
|KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:25 12-12-2024
|37,5222
|40,3322
|5
|1,5
|SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN)
|06:44:37 11-12-2024
|36,892
|41,5703
|6,7
|2,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
|06:44:33 11-12-2024
|36,54389
|41,62306
|7,34
|2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
|05:07:45 11-12-2024
|36,4675
|41,66944
|15,44
|3,5
|DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)
|04:23:37 10-12-2024
|37,0897
|41,3113
|7
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:36 10-12-2024
|37,04444
|41,33583
|6,94
|1,4
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
|00:03:46 10-12-2024
|37,02111
|41,33972
|7
|1,6
|ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:03:25 06-12-2024
|37,4967
|40,3038
|6,9
|1,7
|YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:25:32 28-11-2024
|37,576
|40,4765
|22,3
|2,2
|SANLI-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:15:49 19-11-2024
|37,4537
|40,3877
|14,4
|1,7
|Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin)
|17:11:17 17-11-2024
|36,32806
|40,70083
|4,55
|2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:10:48 01-11-2024
|37,4233
|40,5757
|5
|1,3
|YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:54 01-11-2024
|37,3483
|40,4183
|4,4
|1,7
