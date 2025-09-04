Son dakika Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Eylül 2025

Son dakika Mardin deprem haberleri..Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin Kandilli ve AFAD son depremler.. 04 Eylül 2025 Mardin deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Mardin'de? Mardin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mardin'de ve Mardin yakınındaki depremler nelerdir? Mardin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mardin canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Mardin deprem haberleri.. Mardin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mardin'de deprem mi oldu? Deprem Mardin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mardin'de nerede deprem oldu? Mardin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 04 Eylül 2025 05:30:30 itibariyle Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 04 Eylül 2025.. ve Mardin Kandilli deprem listesi..

Mardin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin) 05:30:30 04-09-2025 36,20889 41,15639 19 4,3
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:40:49 09-08-2025 37,4472 40,331 3,7 1,8
Haseke (Suriye) - [76.65 km] Nusaybin (Mardin) 21:20:59 11-07-2025 36,37944 41,29222 8,02 1,4
Mazıdağı (Mardin) 12:24:30 10-07-2025 37,46 40,30306 7 1,2
Mazıdağı (Mardin) 12:10:40 08-07-2025 37,4975 40,55056 6,38 1,2
Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin) 04:08:02 07-07-2025 36,26806 41,14 7,29 2,7
Mazıdağı (Mardin) 12:19:57 04-07-2025 37,52139 40,36667 7,06 1,3
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [09.40 km] Nusaybin (Mardin) 12:48:10 21-06-2025 37,02 41,11694 7,02 1,7
Mazıdağı (Mardin) 12:22:38 03-06-2025 37,44972 40,32528 7,05 1,3
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:29:52 26-05-2025 37,4438 40,3258 10,3 1,7
Mazıdağı (Mardin) 12:27:54 17-05-2025 37,44806 40,33944 6,91 1,6
Mazıdağı (Mardin) 12:23:37 13-05-2025 37,42917 40,33222 6,86 1,5
KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN) 12:28:03 02-05-2025 37,512 40,3783 2,5 1,6
Mazıdağı (Mardin) 12:28:02 02-05-2025 37,41417 40,32611 6,88 1,4
SAGMAL-MAZIDAGI (MARDIN) 12:26:09 29-04-2025 37,3783 40,3033 7,4 2
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin) 02:05:50 04-04-2025 36,72056 41,36 7 2,2
Mazıdağı (Mardin) 12:41:13 03-04-2025 37,57389 40,45278 7,41 1,4
Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:56 26-03-2025 36,27167 41,02222 7 2,9
Yeşilli (Mardin) 17:42:06 02-03-2025 37,38667 40,82139 7,34 1,8
Artuklu (Mardin) 12:38:33 01-03-2025 37,42528 40,66472 15,39 0,8
Dargeçit (Mardin) 11:27:04 25-02-2025 37,61944 41,78722 6,94 1,5
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin) 04:19:34 25-02-2025 36,69333 41,29972 15 1,8
Sinjar, Ninova (Irak) - [70.09 km] Nusaybin (Mardin) 07:52:20 18-02-2025 36,44833 41,51861 7 2,1
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [20.58 km] Nusaybin (Mardin) 23:20:09 15-02-2025 36,89889 41,31722 11,59 2
Resulayn, Haseke (Suriye) - [19.48 km] Kızıltepe (Mardin) 22:06:19 13-02-2025 36,93167 40,76306 20,9 2,7
KIRKKUYU-KIZILTEPE (MARDIN) 04:23:53 10-02-2025 37,043 40,33 5 2
Resulayn, Haseke (Suriye) - [03.18 km] Kızıltepe (Mardin) 04:23:50 10-02-2025 36,92194 40,30194 7 2,1
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:29:30 22-01-2025 37,437 40,5795 14,1 1,6
KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN) 13:00:13 08-01-2025 37,5183 40,3798 3,6 1,5
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:32:18 07-01-2025 37,4318 40,3193 3,4 1,6
Mazıdağı (Mardin) 12:23:24 04-01-2025 37,45139 40,34694 6,97 1,4
ARAKOY-KIZILTEPE (MARDIN) 12:04:39 02-01-2025 37,2038 40,5255 7,9 1,6
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:40:25 30-12-2024 37,4495 40,3095 2,9 1,4
YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) 11:48:27 26-12-2024 37,4408 40,257 5 1,7
EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN) 10:58:05 23-12-2024 37,493 40,3655 5 1,6
Mazıdağı (Mardin) 12:09:26 12-12-2024 37,44667 40,35 7,07 1,4
KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:25 12-12-2024 37,5222 40,3322 5 1,5
SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN) 06:44:37 11-12-2024 36,892 41,5703 6,7 2,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin) 06:44:33 11-12-2024 36,54389 41,62306 7,34 2
Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 05:07:45 11-12-2024 36,4675 41,66944 15,44 3,5
DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) 04:23:37 10-12-2024 37,0897 41,3113 7 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:36 10-12-2024 37,04444 41,33583 6,94 1,4
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin) 00:03:46 10-12-2024 37,02111 41,33972 7 1,6
ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) 12:03:25 06-12-2024 37,4967 40,3038 6,9 1,7
YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) 12:25:32 28-11-2024 37,576 40,4765 22,3 2,2
SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) 12:15:49 19-11-2024 37,4537 40,3877 14,4 1,7
Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin) 17:11:17 17-11-2024 36,32806 40,70083 4,55 2
Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin) 22:55:25 05-11-2024 36,37778 41,67694 6,6 1,8
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:10:48 01-11-2024 37,4233 40,5757 5 1,3
YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:54 01-11-2024 37,3483 40,4183 4,4 1,7
