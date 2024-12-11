Son dakika Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2024
Son dakika Mardin deprem haberleri..Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Aralık 2024 Mardin deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Mardin'de? Mardin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mardin'de ve Mardin yakınındaki depremler nelerdir? Mardin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mardin canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Mardin deprem haberleri.. Mardin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mardin'de deprem mi oldu? Deprem Mardin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mardin'de nerede deprem oldu? Mardin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Tarih-saat 11 Aralık 2024 05:07:45 itibariyle Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Mardin deprem haberleri 11 Aralık 2024..Mardin AFAD son depremler ve Mardin Kandilli son dakika deprem listesi..
|Mardin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
|05:07:45 11-12-2024
|36,4675
|41,66944
|15,44
|3,5
|DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)
|04:23:37 10-12-2024
|37,0897
|41,3113
|7
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:36 10-12-2024
|37,04444
|41,33583
|6,94
|1,4
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
|00:03:46 10-12-2024
|37,02111
|41,33972
|7
|1,6
|ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:03:25 06-12-2024
|37,4967
|40,3038
|6,9
|1,7
|YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:25:32 28-11-2024
|37,576
|40,4765
|22,3
|2,2
|SANLI-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:15:49 19-11-2024
|37,4537
|40,3877
|14,4
|1,7
|Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin)
|17:11:17 17-11-2024
|36,32806
|40,70083
|4,55
|2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:10:48 01-11-2024
|37,4233
|40,5757
|5
|1,3
|YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:54 01-11-2024
|37,3483
|40,4183
|4,4
|1,7
|Mazıdağı (Mardin)
|11:46:35 28-10-2024
|37,48556
|40,37583
|6,86
|1,4
|Sinjar, Ninova (Irak) - [76.45 km] Nusaybin (Mardin)
|19:07:30 27-10-2024
|36,42222
|41,76833
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:50 04-10-2024
|37,44472
|40,31833
|6,92
|1,2
|YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN)
|11:30:11 03-10-2024
|37,5955
|40,4403
|5
|1,7
|Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin)
|00:11:26 26-09-2024
|36,2875
|41,40222
|7
|2,2
|GURMESE-KIZILTEPE (MARDIN)
|14:47:41 12-09-2024
|37,2797
|40,4835
|4,8
|2,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin)
|02:39:05 06-09-2024
|36,54222
|41,67861
|7
|2,5
|KONUR-MAZIDAGI (MARDIN)
|15:42:15 05-09-2024
|37,3267
|40,3368
|6,2
|1,6
|Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin)
|03:19:08 31-08-2024
|36,25083
|40,58944
|9,39
|1,7
|Dargeçit (Mardin)
|23:23:51 06-08-2024
|37,58722
|41,87111
|8,31
|1,5
|Mardin KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
|05:07:45 11-12-2024
|36,4675
|41,66944
|15,44
|3,5
|DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)
|04:23:37 10-12-2024
|37,0897
|41,3113
|7
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:36 10-12-2024
|37,04444
|41,33583
|6,94
|1,4
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
|00:03:46 10-12-2024
|37,02111
|41,33972
|7
|1,6
|ARISU-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:03:25 06-12-2024
|37,4967
|40,3038
|6,9
|1,7
|YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:25:32 28-11-2024
|37,576
|40,4765
|22,3
|2,2
|SANLI-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:15:49 19-11-2024
|37,4537
|40,3877
|14,4
|1,7
|Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin)
|17:11:17 17-11-2024
|36,32806
|40,70083
|4,55
|2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin)
|22:55:25 05-11-2024
|36,37778
|41,67694
|6,6
|1,8
|ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:10:48 01-11-2024
|37,4233
|40,5757
|5
|1,3
|YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:09:54 01-11-2024
|37,3483
|40,4183
|4,4
|1,7
|Mazıdağı (Mardin)
|11:46:35 28-10-2024
|37,48556
|40,37583
|6,86
|1,4
|Sinjar, Ninova (Irak) - [76.45 km] Nusaybin (Mardin)
|19:07:30 27-10-2024
|36,42222
|41,76833
|7
|2
|Mazıdağı (Mardin)
|12:09:50 04-10-2024
|37,44472
|40,31833
|6,92
|1,2
|YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN)
|11:30:11 03-10-2024
|37,5955
|40,4403
|5
|1,7
|Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin)
|00:11:26 26-09-2024
|36,2875
|41,40222
|7
|2,2
|GURMESE-KIZILTEPE (MARDIN)
|14:47:41 12-09-2024
|37,2797
|40,4835
|4,8
|2,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin)
|02:39:05 06-09-2024
|36,54222
|41,67861
|7
|2,5
|KONUR-MAZIDAGI (MARDIN)
|15:42:15 05-09-2024
|37,3267
|40,3368
|6,2
|1,6
|Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin)
|03:19:08 31-08-2024
|36,25083
|40,58944
|9,39
|1,7
|Dargeçit (Mardin)
|23:23:51 06-08-2024
|37,58722
|41,87111
|8,31
|1,5
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Mardin
- Son Depremler
- Deprem