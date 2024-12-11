Son dakika Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2024

Son dakika Mardin deprem haberleri..Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Aralık 2024 Mardin deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Mardin'de? Mardin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mardin'de ve Mardin yakınındaki depremler nelerdir? Mardin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mardin canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Mardin deprem haberleri.. Mardin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mardin'de deprem mi oldu? Deprem Mardin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mardin'de nerede deprem oldu? Mardin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Mardin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mardin'de nerede oldu? Mardin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2024

Tarih-saat 11 Aralık 2024 05:07:45 itibariyle Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Aralık 2024.. ve Mardin Kandilli deprem listesi..

Mardin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 05:07:45 11-12-2024 36,4675 41,66944 15,44 3,5
DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) 04:23:37 10-12-2024 37,0897 41,3113 7 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:36 10-12-2024 37,04444 41,33583 6,94 1,4
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin) 00:03:46 10-12-2024 37,02111 41,33972 7 1,6
ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) 12:03:25 06-12-2024 37,4967 40,3038 6,9 1,7
YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) 12:25:32 28-11-2024 37,576 40,4765 22,3 2,2
SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) 12:15:49 19-11-2024 37,4537 40,3877 14,4 1,7
Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin) 17:11:17 17-11-2024 36,32806 40,70083 4,55 2
Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin) 22:55:25 05-11-2024 36,37778 41,67694 6,6 1,8
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:10:48 01-11-2024 37,4233 40,5757 5 1,3
YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:54 01-11-2024 37,3483 40,4183 4,4 1,7
Mazıdağı (Mardin) 11:46:35 28-10-2024 37,48556 40,37583 6,86 1,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [76.45 km] Nusaybin (Mardin) 19:07:30 27-10-2024 36,42222 41,76833 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:50 04-10-2024 37,44472 40,31833 6,92 1,2
YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN) 11:30:11 03-10-2024 37,5955 40,4403 5 1,7
Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin) 00:11:26 26-09-2024 36,2875 41,40222 7 2,2
GURMESE-KIZILTEPE (MARDIN) 14:47:41 12-09-2024 37,2797 40,4835 4,8 2,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin) 02:39:05 06-09-2024 36,54222 41,67861 7 2,5
KONUR-MAZIDAGI (MARDIN) 15:42:15 05-09-2024 37,3267 40,3368 6,2 1,6
Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin) 03:19:08 31-08-2024 36,25083 40,58944 9,39 1,7
Dargeçit (Mardin) 23:23:51 06-08-2024 37,58722 41,87111 8,31 1,5
Mardin KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin) 05:07:45 11-12-2024 36,4675 41,66944 15,44 3,5
DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) 04:23:37 10-12-2024 37,0897 41,3113 7 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:36 10-12-2024 37,04444 41,33583 6,94 1,4
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin) 00:03:46 10-12-2024 37,02111 41,33972 7 1,6
ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) 12:03:25 06-12-2024 37,4967 40,3038 6,9 1,7
YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) 12:25:32 28-11-2024 37,576 40,4765 22,3 2,2
SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) 12:15:49 19-11-2024 37,4537 40,3877 14,4 1,7
Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin) 17:11:17 17-11-2024 36,32806 40,70083 4,55 2
Sinjar, Ninova (Irak) - [79.27 km] Nusaybin (Mardin) 22:55:25 05-11-2024 36,37778 41,67694 6,6 1,8
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:10:48 01-11-2024 37,4233 40,5757 5 1,3
YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) 12:09:54 01-11-2024 37,3483 40,4183 4,4 1,7
Mazıdağı (Mardin) 11:46:35 28-10-2024 37,48556 40,37583 6,86 1,4
Sinjar, Ninova (Irak) - [76.45 km] Nusaybin (Mardin) 19:07:30 27-10-2024 36,42222 41,76833 7 2
Mazıdağı (Mardin) 12:09:50 04-10-2024 37,44472 40,31833 6,92 1,2
YUCEBAG-MAZIDAGI (MARDIN) 11:30:11 03-10-2024 37,5955 40,4403 5 1,7
Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin) 00:11:26 26-09-2024 36,2875 41,40222 7 2,2
GURMESE-KIZILTEPE (MARDIN) 14:47:41 12-09-2024 37,2797 40,4835 4,8 2,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [61.46 km] Nusaybin (Mardin) 02:39:05 06-09-2024 36,54222 41,67861 7 2,5
KONUR-MAZIDAGI (MARDIN) 15:42:15 05-09-2024 37,3267 40,3368 6,2 1,6
Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin) 03:19:08 31-08-2024 36,25083 40,58944 9,39 1,7
Dargeçit (Mardin) 23:23:51 06-08-2024 37,58722 41,87111 8,31 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...