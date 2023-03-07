SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 11.36'da gerçekleşen deprem 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.

SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi olduğunu açıklanırken depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak belirlendi.

Depremi, 8,63 kilometre derinlikte meydana geldi.

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