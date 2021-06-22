SON DAKİKA: Marmara'yı kirleten 16 işletme kapatıldı

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Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilajı temizlemek için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son bilgilere göre bin 500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

Ayrıca Bakan Kurum müsilajla mücadelede Marmara Deniz'i ve çevresini kirlettikleri tespit edilen 16 işletmenin kapatıldığını açıkladı. Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları da Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını da duyurdu.