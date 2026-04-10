Son dakika. Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı gözaltında
10.04.2026 08:45
Son Güncelleme: 10.04.2026 09:10
Belediyelerde arama yapılıyor.
CHP'li Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Bolu Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un da gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda gözaltı var.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.
Sabah saatlerinde Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.
30 GÖZALTI KARARI
Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.
BOLU BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir
Geçen hafta da belediyede arama gerçekleştirilmiş ve bazı evraklara el konulmuştu.
GEÇEN AY DÜZENLENEN OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özcan'ın Bolu'daki bazı zincir marketlerden haksız menfaat sağladığı ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddia edilmişti.