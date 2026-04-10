Son dakika. Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

Sabah saatlerinde Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk , rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.

30 GÖZALTI KARARI

Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.

BOLU BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.