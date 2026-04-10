Son dakika. Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı tutuklandı

Geçen hafta da belediyede arama gerçekleştirilmiş ve bazı evraklara el konulmuştu.

GEÇEN AY DÜZENLENEN OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özcan'ın Bolu'daki bazı zincir marketlerden haksız menfaat sağladığı ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddia edilmişti.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk , rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.

30 GÖZALTI KARARI

Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.