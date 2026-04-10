Son dakika. Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon. Başkan Yardımcısı tutuklandı
10.04.2026 08:45
Son Güncelleme: 11.04.2026 08:14
Belediyelerde arama yapıldı.
CHP'li Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonlardan çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleşirken Bolu Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz tutuklandı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Beykoz ve Özdemir'in işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edilen şüpheliler, jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir
Geçen hafta da belediyede arama gerçekleştirilmiş ve bazı evraklara el konulmuştu.
GEÇEN AY DÜZENLENEN OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat'ta gözaltına alınan aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özcan'ın Bolu'daki bazı zincir marketlerden haksız menfaat sağladığı ve sağlamaya teşebbüs ettikleri iddia edilmişti.
YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.
Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.
30 GÖZALTI KARARI
Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.