SON DAKİKA: Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu. Vahap Seçer dahil 59 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra 56 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde belediyede aramaya yapılırken, çevrede polis ekipleri tedbir aldı.

SUÇLAMALAR NELER?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.

TUNCER HAKKINDA “SİLAHLI SUÇ YÖNETİCİLİĞİ” İDDİASI

Tuncer hakkında ise husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.

NTV Muhabiri Mustafa Berber, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Operasyonun gerekçesi yolsuzluk. Bu nedenle gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Vahap Seçer hakkında daha önce de bir soruşturma yürütülmüş, tutuklanmış ve tahliye edilmişti.”

VAHAP SEÇER KİMDİR?

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Seçer'in, ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunurken kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde yer aldı.

Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Seçer, Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlendi.

Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ise TBB Başkanı seçildi.