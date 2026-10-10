Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ekim 2026
10.10.2026 06:00
NTV
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Tarih-saat 10 Ekim 2026 05:28 itibariyle Silifke (Mersin) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Mersin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|10 Ekim 2026 05:28
|34.2532
|34.1488
|10.38
|3.50
|Akdeniz
|09 Ekim 2026 23:15
|34.4122
|34.0793
|7.29
|3.80
|Akdeniz
|09 Ekim 2026 22:49
|34.5780
|34.2590
|7.00
|3.90