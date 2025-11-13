Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Kasım 2025

Son dakika Mersin deprem haberleri.. Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Kasım 2025 Mersin deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Mersin'de? Mersin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mersin'de ve Mersin yakınındaki depremler nelerdir? Mersin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mersin canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Mersin deprem haberleri.. Mersin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Deprem Mersin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mersin'de nerede deprem oldu? Mersin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...