Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025

Son dakika Mersin deprem haberleri. Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin Kandilli ve AFAD son depremler. 27 Ekim 2025

Tarih-saat 27 Ekim 2025 09:36:41 itibariyle Silifke () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Mersin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Silifke (Mersin) 09:36:41 27-10-2025 36,38361 34,02278 12,78 3,8
Silifke (Mersin) 12:19:15 26-10-2025 36,35583 33,98528 12,67 1,9
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 12:19:14 26-10-2025 36,3458 34,0425 13,5 2,3
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:19:06 25-10-2025 36,1127 33,57 0 1,2
Erdemli (Mersin) 12:32:29 24-10-2025 36,5575 34,15194 6,69 1
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 11:52:01 24-10-2025 36,2568 33,7455 0 1,1
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 11:34:15 24-10-2025 36,152 33,5183 0 1
Silifke (Mersin) 05:43:21 23-10-2025 36,34722 34,02389 12,6 2,7
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 05:43:20 23-10-2025 36,4052 33,9922 18,9 2,7
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 15:51:47 22-10-2025 36,2933 33,617 0 0,9
Akdeniz (Mersin) 11:56:10 21-10-2025 36,82444 34,69278 7,11 1,1
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:48:00 20-10-2025 36,115 33,4943 0 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:19:00 20-10-2025 36,1185 33,5473 0 1,2
Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.12 km] Erdemli (Mersin) 12:12:05 20-10-2025 36,5425 34,29806 6,68 1,4
Erdemli (Mersin) 12:11:38 20-10-2025 36,53194 34,17639 7 1,4
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:06:33 20-10-2025 36,2368 33,7177 0 1,2
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) 12:00:43 18-10-2025 36,288 33,7353 12,6 0,9
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 12:00:14 18-10-2025 36,2722 33,8008 2 1,3
Silifke (Mersin) 16:54:22 17-10-2025 36,58833 34,0575 7 1,4
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:18:25 17-10-2025 36,2675 33,7243 0 1,2
Silifke (Mersin) 12:31:11 15-10-2025 36,32083 34,05167 7,25 2,3
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 12:31:11 15-10-2025 36,3137 34,0122 9,4 2,5
Silifke (Mersin) 12:28:03 15-10-2025 36,28306 33,75972 6,26 1,3
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:28:02 15-10-2025 36,2282 33,79 0 1,5
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 12:25:26 15-10-2025 36,3248 33,9955 4,8 2,4
Silifke (Mersin) 12:25:25 15-10-2025 36,33528 34,04194 10,51 1,8
DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) 09:44:32 14-10-2025 36,0735 32,7163 20,6 2
Silifke (Mersin) 23:12:37 13-10-2025 36,35 34,02417 11,59 1,8
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 23:12:36 13-10-2025 36,302 34,0453 8,9 2,4
Silifke (Mersin) 23:06:43 13-10-2025 36,43083 33,91444 8,03 1,3
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 23:06:42 13-10-2025 36,2898 34,0248 2,9 1,5
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 10:52:26 11-10-2025 36,326 34,3005 29,3 3,1
Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.07 km] Erdemli (Mersin) 10:52:26 11-10-2025 36,37361 34,36028 34,18 3
Erdemli (Mersin) 12:41:48 10-10-2025 36,54333 34,17778 7 1,6
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) 12:41:47 10-10-2025 36,482 34,2338 0 1,8
Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin) 12:21:19 10-10-2025 36,43472 34,17111 6,56 1,3
YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) 12:39:50 05-10-2025 36,635 34,1523 3 1,6
Erdemli (Mersin) 12:39:50 05-10-2025 36,54889 34,21806 7 1,4
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:34:27 03-10-2025 36,1157 33,5745 0 1,5
USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) 11:46:45 03-10-2025 36,3067 33,628 0 1
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:39:50 02-10-2025 36,2758 33,706 0 1,2
Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin) 04:18:54 02-10-2025 36,21 33,99167 12,62 2
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 04:18:50 02-10-2025 36,0515 34,1565 18,1 2,4
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:33:49 30-09-2025 36,1255 33,5505 0 1
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:08:29 29-09-2025 36,268 33,7235 0 1,2
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) 12:06:12 27-09-2025 36,2907 33,7143 0 1,1
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) 17:17:17 25-09-2025 36,8178 33,7895 10 2,8
Silifke (Mersin) 17:17:17 25-09-2025 36,82306 33,79194 15,72 2,6
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 13:12:24 16-09-2025 36,2705 33,6958 0 1,4
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:09:04 11-09-2025 36,22 33,8997 4,6 1,5
