Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025
Son dakika Mersin deprem haberleri..Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin Kandilli ve AFAD son depremler.. 27 Ekim 2025 Mersin deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Mersin'de? Mersin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mersin'de ve Mersin yakınındaki depremler nelerdir? Mersin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mersin canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Mersin deprem haberleri.. Mersin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Deprem Mersin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mersin'de nerede deprem oldu? Mersin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Mersin deprem haberleri 27 Ekim 2025..Mersin AFAD son depremler ve Mersin Kandilli son dakika deprem listesi..
|Mersin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Silifke (Mersin)
|09:36:41 27-10-2025
|36,38361
|34,02278
|12,78
|3,8
|Silifke (Mersin)
|12:19:15 26-10-2025
|36,35583
|33,98528
|12,67
|1,9
|ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
|12:19:14 26-10-2025
|36,3458
|34,0425
|13,5
|2,3
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:06 25-10-2025
|36,1127
|33,57
|0
|1,2
|Erdemli (Mersin)
|12:32:29 24-10-2025
|36,5575
|34,15194
|6,69
|1
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|11:52:01 24-10-2025
|36,2568
|33,7455
|0
|1,1
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|11:34:15 24-10-2025
|36,152
|33,5183
|0
|1
|Silifke (Mersin)
|05:43:21 23-10-2025
|36,34722
|34,02389
|12,6
|2,7
|ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
|05:43:20 23-10-2025
|36,4052
|33,9922
|18,9
|2,7
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|15:51:47 22-10-2025
|36,2933
|33,617
|0
|0,9
|Akdeniz (Mersin)
|11:56:10 21-10-2025
|36,82444
|34,69278
|7,11
|1,1
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:48:00 20-10-2025
|36,115
|33,4943
|0
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:00 20-10-2025
|36,1185
|33,5473
|0
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.12 km] Erdemli (Mersin)
|12:12:05 20-10-2025
|36,5425
|34,29806
|6,68
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|12:11:38 20-10-2025
|36,53194
|34,17639
|7
|1,4
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:33 20-10-2025
|36,2368
|33,7177
|0
|1,2
|KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)
|12:00:43 18-10-2025
|36,288
|33,7353
|12,6
|0,9
|IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)
|12:00:14 18-10-2025
|36,2722
|33,8008
|2
|1,3
|Silifke (Mersin)
|16:54:22 17-10-2025
|36,58833
|34,0575
|7
|1,4
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:18:25 17-10-2025
|36,2675
|33,7243
|0
|1,2
|Silifke (Mersin)
|12:31:11 15-10-2025
|36,32083
|34,05167
|7,25
|2,3
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|12:31:11 15-10-2025
|36,3137
|34,0122
|9,4
|2,5
|Silifke (Mersin)
|12:28:03 15-10-2025
|36,28306
|33,75972
|6,26
|1,3
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:02 15-10-2025
|36,2282
|33,79
|0
|1,5
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|12:25:26 15-10-2025
|36,3248
|33,9955
|4,8
|2,4
|Silifke (Mersin)
|12:25:25 15-10-2025
|36,33528
|34,04194
|10,51
|1,8
|DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN)
|09:44:32 14-10-2025
|36,0735
|32,7163
|20,6
|2
|Silifke (Mersin)
|23:12:37 13-10-2025
|36,35
|34,02417
|11,59
|1,8
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|23:12:36 13-10-2025
|36,302
|34,0453
|8,9
|2,4
|Silifke (Mersin)
|23:06:43 13-10-2025
|36,43083
|33,91444
|8,03
|1,3
|KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)
|23:06:42 13-10-2025
|36,2898
|34,0248
|2,9
|1,5
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|10:52:26 11-10-2025
|36,326
|34,3005
|29,3
|3,1
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.07 km] Erdemli (Mersin)
|10:52:26 11-10-2025
|36,37361
|34,36028
|34,18
|3
|Erdemli (Mersin)
|12:41:48 10-10-2025
|36,54333
|34,17778
|7
|1,6
|KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN)
|12:41:47 10-10-2025
|36,482
|34,2338
|0
|1,8
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin)
|12:21:19 10-10-2025
|36,43472
|34,17111
|6,56
|1,3
|YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN)
|12:39:50 05-10-2025
|36,635
|34,1523
|3
|1,6
|Erdemli (Mersin)
|12:39:50 05-10-2025
|36,54889
|34,21806
|7
|1,4
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:34:27 03-10-2025
|36,1157
|33,5745
|0
|1,5
|USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN)
|11:46:45 03-10-2025
|36,3067
|33,628
|0
|1
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:39:50 02-10-2025
|36,2758
|33,706
|0
|1,2
|Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin)
|04:18:54 02-10-2025
|36,21
|33,99167
|12,62
|2
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|04:18:50 02-10-2025
|36,0515
|34,1565
|18,1
|2,4
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:33:49 30-09-2025
|36,1255
|33,5505
|0
|1
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:08:29 29-09-2025
|36,268
|33,7235
|0
|1,2
|KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:12 27-09-2025
|36,2907
|33,7143
|0
|1,1
|KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
|17:17:17 25-09-2025
|36,8178
|33,7895
|10
|2,8
|Silifke (Mersin)
|17:17:17 25-09-2025
|36,82306
|33,79194
|15,72
|2,6
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|13:12:24 16-09-2025
|36,2705
|33,6958
|0
|1,4
|SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:09:04 11-09-2025
|36,22
|33,8997
|4,6
|1,5
