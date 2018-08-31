Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan vadeli mevduat sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü... Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu.

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi... 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi... Vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yükseltildi.

1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...