Son dakika haberi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan vadeli mevduat sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Buna göre; Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü... Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu.
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi... 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi... Vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yükseltildi.
1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.
Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...