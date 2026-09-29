SON DAKİKA: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK ) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı.

Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesi daha gözaltına alınırken şüphelilere, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor.

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

15 EYLÜL'DE ŞİKAYET EDİLMİŞ

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. “Dosyadaki iddialar resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu.” diye konuşan Demir, iddiaların bir müştekinin 15 Eylül'de ifade vermesiyle başladığını aktardı.

Demir, “Dosyada MASAK ve HTS raporları ve bilirkişinin tespitleri de yer alıyor.” dedi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

-MHK Başkanı Ferdi Gündoğdu

-Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk

-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin,

-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım

-MHK Üyesi Sebahattin Şahin

-TFF Hakemler ve Gözlemciler Derneği Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar

-TFF Hakemleri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif