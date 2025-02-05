Son dakika. MHP Genel Başkanı Bahçeli öksürük rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor

TBMM'de grup toplantısını erteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmeyen öksürük rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bazı tetkikler ve check-up yapıldığını, MHP liderinin mesaisine devam edeceğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI: ÖKSÜRÜK RAHATSIZLIĞI VAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.



Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."