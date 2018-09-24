İlişkili Haberler MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

19 MAYIS 2018 ÖNCESİNİ KAPSIYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI



Kapsam dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

162 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."



BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

