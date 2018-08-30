Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan, şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler" ifadesini kullandı.
Akar, "(İdlib) Ateşkes bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, yardımların yürütülmesine ve saldırıların durmasına gayret ediyoruz" dedi.
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