SON DAKİKA | MİT’ten Kamışlı’da operasyon: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT’ten Kamışlı’da operasyon: Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

FÜZE SALDIRILARINDAN SORUMLU

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

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