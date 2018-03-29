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SON DAKİKA... MİT'ten sınır ötesi FETÖ operasyonu

Anadolu Ajansı

Türkiye
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SON DAKİKA HABERİ: MİT, FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurduğu bir operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirdi.

Son dakika haberi! 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

Cihan Özkan
Cihan Özkan

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Hasan Hüseyin Günakan
Hasan Hüseyin Günakan

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

ÖRGÜT ELEMANLARINA KAÇIŞ ORGANİZASYONU

FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

Kahraman Demirez
Kahraman Demirez

Edinilen bilgiye göre, operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

BALKANLAR'DA TOPLANAN PARA PENSİLVANYA'YA

Güvenlik birimleri, Özkan'nın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

Mustafa Erdem
Mustafa Erdem

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı.

Yusuf Karabina
Yusuf Karabina

BİRİ ÖĞRETMEN SORUMLUSU

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı. 

Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.

Osman Karakaya
Osman Karakaya

FETÖ ELEBAŞINDAN ÖDÜLLÜ

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

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