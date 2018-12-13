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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı.



Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.



Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yönelik hava harekatına ilişkin, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." ifadesini kullandı.



Altun, Twitter'dan, TSK'nın sınır ötesine hava harekatıyla ilgili paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:



"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."

