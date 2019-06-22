Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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SON DAKİKA: MSB: Sinat-Haftanin bölgesi hava harekatıyla vuruldu
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Sinat-Haftanin bölgesinde hava harekatıyla sığınak ve mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.