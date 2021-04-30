SON DAKİKA: MSB: Pençe yıldırım ve pençe şimşek operasyonlarında 2 şehit

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre iki gün önce, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir asker, tüm müdahalelere rağmen kurturulamayarak şehit oldu.

Ayrıca Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında ikmal faaliyeti sırasında, helikopterden iniş esnasında düşerek yaralanan bir asker de yine hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.



Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.



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