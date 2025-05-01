Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Mayıs 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Mayıs 2025
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Tarih-saat 01 Mayıs 2025 02:48:10 itibariyle Bodrum () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Mayıs 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bodrum (Muğla) 02:48:10 01-05-2025 37,005 27,65722 7 4,1
Ula (Muğla) 19:03:20 30-04-2025 36,95472 28,51778 6,99 1,4
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:03:18 30-04-2025 36,879 28,386 13,1 1,3
Köyceğiz (Muğla) 17:17:18 30-04-2025 37,13583 28,88861 7,03 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:17:16 30-04-2025 37,11 28,8337 2,2 1,3
Menteşe (Muğla) 16:56:29 30-04-2025 37,13833 28,81444 7,01 2
KARACAOREN-(MUGLA) 16:56:29 30-04-2025 37,1325 28,8187 13,7 2,2
Akdeniz - [69.92 km] Marmaris (Muğla) 13:18:50 30-04-2025 36,03444 28,35639 15,78 1,6
Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla) 11:44:06 30-04-2025 35,99278 27,08333 7 2,5
Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla) 08:36:25 30-04-2025 35,665 26,74611 14,57 4,4
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla) 06:39:29 30-04-2025 36,53444 28,12361 9,98 3,8
Ege Denizi - [58.91 km] Datça (Muğla) 03:44:00 30-04-2025 36,29167 27,01889 10,58 2,1
Akdeniz - [51.60 km] Marmaris (Muğla) 02:42:09 30-04-2025 36,17 28,17528 7 1,3
Ege Denizi - [78.21 km] Datça (Muğla) 01:01:33 30-04-2025 36,07694 27,02694 8,13 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [127.03 km] Bodrum (Muğla) 00:49:31 30-04-2025 36,78889 25,85944 7 2,1
Ege Denizi - [60.84 km] Bodrum (Muğla) 00:16:34 30-04-2025 36,80639 26,62361 35,48 1,4
Yatağan (Muğla) 21:15:24 29-04-2025 37,36694 28,16389 4,55 1,7
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
Akdeniz - [260.16 km] Datça (Muğla) 16:05:06 29-04-2025 34,48333 26,49139 6,41 2,9
CICEKLI-ULA (MUGLA) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
DAGPINAR-(MUGLA) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
Menteşe (Muğla) 02:35:40 29-04-2025 37,09361 28,06556 6,89 1,3
Ege Denizi - [90.08 km] Datça (Muğla) 12:49:40 28-04-2025 36,0225 26,88389 6,27 2,6
Ege Denizi - [102.14 km] Datça (Muğla) 12:48:02 28-04-2025 35,81333 27,11833 6,98 2,7
Ege Denizi - [101.66 km] Datça (Muğla) 11:35:41 28-04-2025 35,84278 27,03028 21,6 1
Ege Denizi - [65.07 km] Datça (Muğla) 07:54:26 28-04-2025 36,10806 27,45444 6,78 2
Akdeniz - [29.72 km] Seydikemer (Muğla) 07:10:40 28-04-2025 36,22278 28,95833 7 1,4
Ege Denizi - [96.51 km] Datça (Muğla) 07:05:39 28-04-2025 35,83833 27,25778 5,16 1,7
Ege Denizi - [78.45 km] Datça (Muğla) 07:02:42 28-04-2025 35,99139 27,355 17,55 2,6
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:59:50 28-04-2025 37,0077 28,279 11,1 0,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.63 km] Milas (Muğla) 04:19:20 28-04-2025 36,98278 27,78194 7,25 2,1
COKERTME-MILAS (MUGLA) 04:19:19 28-04-2025 36,993 27,7812 16,6 2,1
Ula (Muğla) 01:32:29 28-04-2025 37,00861 28,39639 6,87 0,9
Ege Denizi - [52.57 km] Datça (Muğla) 09:30:02 27-04-2025 36,22194 27,49111 7,06 2,2
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 09:30:02 27-04-2025 36,3035 27,5437 2,6 2,5
Ege Denizi - [51.41 km] Datça (Muğla) 11:11:18 26-04-2025 36,24306 27,65556 7,15 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.11 km] Bodrum (Muğla) 09:28:13 26-04-2025 36,91417 27,7325 6,85 1,6
Ege Denizi - [157.23 km] Datça (Muğla) 03:11:24 26-04-2025 35,35389 26,88167 10,86 3,2
DOGAN-(MUGLA) 02:07:59 26-04-2025 37,1283 28,3338 3,6 1,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [133.25 km] Bodrum (Muğla) 02:37:24 25-04-2025 36,78722 25,78889 6,74 1,9
GULAGZI-(MUGLA) 01:58:21 25-04-2025 37,138 28,3888 5 1
Ula (Muğla) 01:37:58 25-04-2025 37,10611 28,38889 7 1,2
DOGAN-(MUGLA) 01:37:57 25-04-2025 37,1217 28,346 4,4 1,5
DOGAN-(MUGLA) 00:57:11 25-04-2025 37,1308 28,3462 6 2,9
Menteşe (Muğla) 00:57:11 25-04-2025 37,13333 28,37222 8,17 2,5
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:55:02 24-04-2025 36,9543 28,8823 20,1 1,5
CAKMAK (MUGLA) 04:16:18 24-04-2025 37,1762 28,615 14,1 0,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:38:20 23-04-2025 37,064 28,9125 9,8 1,3
Köyceğiz (Muğla) 04:38:20 23-04-2025 37,07056 28,90528 7,02 1
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:03:18 30-04-2025 36,879 28,386 13,1 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:17:16 30-04-2025 37,11 28,8337 2,2 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 16:56:29 30-04-2025 37,1325 28,8187 13,7 2,2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
CICEKLI-ULA (MUGLA) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
DAGPINAR-(MUGLA) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:59:50 28-04-2025 37,0077 28,279 11,1 0,6
COKERTME-MILAS (MUGLA) 04:19:19 28-04-2025 36,993 27,7812 16,6 2,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 09:30:02 27-04-2025 36,3035 27,5437 2,6 2,5
DOGAN-(MUGLA) 02:07:59 26-04-2025 37,1283 28,3338 3,6 1,1
GULAGZI-(MUGLA) 01:58:21 25-04-2025 37,138 28,3888 5 1
DOGAN-(MUGLA) 01:37:57 25-04-2025 37,1217 28,346 4,4 1,5
DOGAN-(MUGLA) 00:57:11 25-04-2025 37,1308 28,3462 6 2,9
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:55:02 24-04-2025 36,9543 28,8823 20,1 1,5
CAKMAK (MUGLA) 04:16:18 24-04-2025 37,1762 28,615 14,1 0,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:38:20 23-04-2025 37,064 28,9125 9,8 1,3
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:46:53 22-04-2025 37,068 29,0165 4,5 1,2
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 00:21:55 22-04-2025 36,8258 28,0748 15,3 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 21:45:50 21-04-2025 36,5962 28,8018 6,8 2,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 16:40:58 21-04-2025 36,5757 28,7725 16,2 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:53:05 21-04-2025 36,6228 28,8198 8,9 2,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:13 21-04-2025 37,1185 27,8907 0 1,7
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 12:00:42 21-04-2025 37,0363 27,6965 11,9 1,8
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 06:22:26 21-04-2025 36,9968 27,7028 14,2 1,2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:08:59 21-04-2025 36,6032 28,8013 5 1,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 03:54:53 21-04-2025 36,5905 28,8067 5,7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 02:27:48 21-04-2025 37,1598 28,7552 11,4 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 01:59:57 21-04-2025 37,2105 28,5122 5 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:14:06 21-04-2025 36,6192 28,8098 5 1,1
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:00:55 19-04-2025 36,592 28,79 10,1 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:26:10 19-04-2025 36,9772 28,2275 4,6 1,8
KULTAK-MILAS (MUGLA) 18:43:40 18-04-2025 37,0475 28,0713 7,3 1,6
SARNICKOY-(MUGLA) 18:42:11 18-04-2025 37,0722 28,1097 5,2 1,8
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 13:01:55 18-04-2025 37,116 27,8327 0 1,6
DAGPINAR-(MUGLA) 05:50:09 17-04-2025 37,1303 28,0715 11,3 1,6
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:57:32 16-04-2025 37,0892 27,8945 0 1,6
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 04:17:14 16-04-2025 36,34 29,1193 22,1 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:57:53 15-04-2025 37,0118 28,9502 11,3 2,2
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) 10:01:06 14-04-2025 36,5958 29,5198 15,8 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 14:04:34 13-04-2025 37,2167 28,5097 5,1 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 17:37:34 12-04-2025 36,9865 28,281 12,4 1,2
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 06:22:14 12-04-2025 37,5008 27,7237 23,1 1,5
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:12:06 12-04-2025 36,9913 28,9928 8,8 1,6
CITLIK-ULA (MUGLA) 04:12:05 12-04-2025 37,044 28,4363 8,5 2,1
PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) 03:53:32 12-04-2025 37,0357 28,4685 9,2 1,3
YESILOVA-ULA (MUGLA) 03:44:55 12-04-2025 37,0505 28,4302 7,4 1,9
ELMALI-ULA (MUGLA) 03:38:24 12-04-2025 37,0412 28,4512 3,5 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:36:31 12-04-2025 36,9905 28,239 9,1 1,3
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