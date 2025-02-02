Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Şubat 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Şubat 2025

Tarih-saat 02 Şubat 2025 10:22:05 itibariyle Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum () 4,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 02 Şubat 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla) 10:22:05 02-02-2025 36,67861 25,3825 6,64 4,7
Ege Denizi - [124.16 km] Datça (Muğla) 05:12:10 02-02-2025 35,685 26,85167 5,74 2,2
Ege Denizi - [76.83 km] Datça (Muğla) 22:23:21 01-02-2025 36,00889 27,585 7,52 2
Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla) 11:58:35 01-02-2025 36,76861 27,18361 6,41 2
Dalaman (Muğla) 11:15:58 01-02-2025 36,85 29,01667 6,22 1,6
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
Ege Denizi - [123.97 km] Datça (Muğla) 00:51:30 01-02-2025 35,60472 27,14306 7,56 2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
Menteşe (Muğla) 18:09:38 31-01-2025 37,15806 28,81167 6,99 2,2
Fethiye (Muğla) 16:25:30 31-01-2025 36,74583 29,17639 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla) 07:04:34 31-01-2025 36,94222 28,01056 6,53 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla) 06:13:34 31-01-2025 36,93028 27,98917 7 1
Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla) 01:53:51 31-01-2025 36,24778 28,25833 7,01 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla) 01:23:23 31-01-2025 36,9425 28,00028 4,71 2,3
Akdeniz - [125.41 km] Marmaris (Muğla) 00:17:35 31-01-2025 35,55972 27,66889 7 2,1
Akdeniz - [130.21 km] Datça (Muğla) 00:14:38 31-01-2025 35,5225 27,52306 38,95 3,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.46 km] Milas (Muğla) 22:09:10 30-01-2025 36,95278 28,01028 7 1,4
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) 07:24:03 30-01-2025 36,25111 26,19056 40,28 3,2
Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla) 04:37:44 30-01-2025 36,66722 27,10528 36,47 3,3
Akdeniz - [52.91 km] Seydikemer (Muğla) 17:41:51 29-01-2025 36,05917 28,795 7,34 1,4
Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla) 11:32:29 29-01-2025 36,00806 28,41556 7 1,8
Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla) 08:20:52 29-01-2025 36,58583 27,12389 27,32 1,6
Marmaris (Muğla) 05:06:00 29-01-2025 36,96861 28,28361 6,96 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla) 04:52:39 29-01-2025 36,37056 28,47028 7 0,9
Menteşe (Muğla) 04:11:50 29-01-2025 37,12833 28,825 7 1,1
Menteşe (Muğla) 03:40:56 29-01-2025 37,13944 28,80806 7 1
Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla) 03:02:07 29-01-2025 35,76972 27,09861 6,36 1,7
Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla) 02:10:14 29-01-2025 35,13222 26,79361 8,85 3,9
Marmaris (Muğla) 01:14:37 29-01-2025 36,98083 28,29417 7,05 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla) 00:44:10 29-01-2025 36,23611 28,82583 6,86 1,1
Menteşe (Muğla) 00:31:20 29-01-2025 37,25806 28,52722 7,01 1
Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla) 00:15:14 29-01-2025 36,50306 28,6375 7,28 1,7
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
Ula (Muğla) 22:40:35 28-01-2025 37,06889 28,45694 7 0,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1
Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla) 04:28:37 28-01-2025 35,82722 27,66667 6,95 1,6
Köyceğiz (Muğla) 03:33:16 28-01-2025 36,98833 28,53444 6,98 1,1
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 15:00:06 27-01-2025 36,94111 27,3225 7 1,9
Menteşe (Muğla) 06:29:13 27-01-2025 37,24722 28,50333 13,46 1,4
OZLUCE (MUGLA) 06:29:13 27-01-2025 37,244 28,5035 16,3 1,6
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
OZLUCE (MUGLA) 06:29:13 27-01-2025 37,244 28,5035 16,3 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:19:55 24-01-2025 37,131 28,8532 5,1 1,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 04:26:34 24-01-2025 36,9227 28,2182 6,9 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:13:14 24-01-2025 37,0893 28,9565 5 3
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 00:54:30 24-01-2025 36,871 28,1828 15,2 1,3
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 20:13:42 23-01-2025 36,91 28,2198 19,9 1,9
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 13:32:51 23-01-2025 36,916 28,221 8,3 1,6
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 12:28:20 23-01-2025 36,9108 28,1778 10,7 1,6
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:28:18 23-01-2025 36,9137 28,1698 4,8 2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:21:10 23-01-2025 36,911 28,2155 4,3 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:20:22 23-01-2025 36,9262 28,191 17,7 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 10:12:02 23-01-2025 36,9177 28,2728 5 1,3
MINARE-FETHIYE (MUGLA) 05:08:59 23-01-2025 36,5143 29,2812 17,8 1
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 04:47:40 23-01-2025 36,76 29,247 5 1,6
CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 01:43:23 23-01-2025 37,2123 28,0187 10 1
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:33:29 22-01-2025 36,401 28,9303 7,4 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 22:18:12 22-01-2025 37,132 28,8175 5 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 20:04:42 21-01-2025 37,1225 28,6608 9,4 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 07:39:35 21-01-2025 37,1277 28,8257 14,4 1,2
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:20:11 21-01-2025 37,0992 28,3458 5,2 1,6
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:20:23 21-01-2025 36,967 28,3143 5 1,2
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 21:09:34 20-01-2025 37,0338 28,5323 8,7 2,1
CAKMAK-(MUGLA) 04:26:57 20-01-2025 37,169 28,629 19,8 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 23:49:11 19-01-2025 37,1298 28,8342 13,5 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:05 19-01-2025 37,1552 28,8202 5,6 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 02:18:38 18-01-2025 37,1587 28,8103 13,5 1,7

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