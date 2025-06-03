Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Haziran 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Haziran 2025
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Tarih-saat 03 Haziran 2025 14:26:30 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça () 5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Haziran 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla) 14:26:30 03-06-2025 35,0125 25,54889 5,39 5
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 12:51:32 03-06-2025 36,6235 28,5568 28,9 1,5
Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla) 12:51:28 03-06-2025 36,35861 28,62333 6,97 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.82 km] Milas (Muğla) 10:16:59 03-06-2025 37,00417 28,07 6,99 2,1
Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla) 09:21:48 03-06-2025 35,10722 27,40583 7,52 2,7
Akdeniz - [31.98 km] Marmaris (Muğla) 07:39:06 03-06-2025 36,36 28,2275 50,05 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.18 km] Marmaris (Muğla) 06:55:47 03-06-2025 36,95667 28,08889 15,05 1,3
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:20:05 03-06-2025 36,6578 28,0728 73,7 1,4
Akdeniz - [45.38 km] Marmaris (Muğla) 04:07:12 03-06-2025 36,3025 28,40917 7 1,2
AKKAYA-(MUGLA) 03:06:58 03-06-2025 37,1642 28,3358 17 2,2
Menteşe (Muğla) 03:06:58 03-06-2025 37,1775 28,35861 16,82 2,1
Marmaris (Muğla) 03:01:07 03-06-2025 36,70111 28,15833 77,07 2,9
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 03:01:06 03-06-2025 36,6957 28,1603 80,1 2,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.10 km] Marmaris (Muğla) 02:47:43 03-06-2025 36,92889 28,16917 12,45 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:47:43 03-06-2025 36,9283 28,1942 12 1,4
Ege Denizi - [34.05 km] Marmaris (Muğla) 02:45:02 03-06-2025 36,33361 28,19833 41,17 1,9
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:45:01 03-06-2025 36,5837 28,1857 68,3 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.22 km] Milas (Muğla) 02:41:22 03-06-2025 36,91972 27,99167 7 1,1
Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla) 02:28:00 03-06-2025 36,56861 27,97333 75,71 2,5
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 02:27:59 03-06-2025 36,631 27,9702 81 2,3
Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla) 02:17:29 03-06-2025 36,64 28,25056 67,91 5,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:17:27 03-06-2025 36,675 28,2398 76 5,7
Ege Denizi - [142.66 km] Datça (Muğla) 23:38:22 02-06-2025 35,76306 26,35333 6,49 3,2
Milas (Muğla) 21:30:44 02-06-2025 37,11472 27,91583 12,8 1,3
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 21:30:43 02-06-2025 37,1147 27,8542 9 1,4
Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) - [18.41 km] Marmaris (Muğla) 21:00:45 02-06-2025 36,60667 27,86722 7 1,4
Ege Denizi - [50.05 km] Datça (Muğla) 17:01:05 02-06-2025 36,42194 27,00167 6,27 1,8
Ege Denizi - [59.94 km] Datça (Muğla) 13:03:14 02-06-2025 36,40889 26,87889 22,3 2,3
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 12:06:53 02-06-2025 37,2058 27,9173 0 1,7
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:05:22 02-06-2025 37,1625 27,8903 0 1,4
Akdeniz - [110.22 km] Datça (Muğla) 06:52:44 02-06-2025 35,70722 27,58361 13,83 2,1
Akdeniz - [39.28 km] Seydikemer (Muğla) 01:03:59 02-06-2025 36,17333 28,87056 13,59 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:32:26 01-06-2025 36,94833 28,81667 4,76 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:32:25 01-06-2025 36,9332 28,8603 16,3 1,8
Akdeniz - [27.30 km] Ortaca (Muğla) 15:11:54 01-06-2025 36,46861 28,70333 7,07 1,7
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla) 07:28:13 01-06-2025 35,40333 25,01889 33,3 3,5
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) 04:04:00 01-06-2025 36,4428 29,153 5,8 1,4
Fethiye (Muğla) 04:03:59 01-06-2025 36,44611 29,15361 7 1,3
Ege Denizi - [50.39 km] Datça (Muğla) 02:46:02 01-06-2025 36,30917 27,14944 7,03 1,6
Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla) 00:51:57 01-06-2025 34,21833 26,52639 6,29 2,9
YESILOVA-ULA (MUGLA) 07:22:35 31-05-2025 37,0688 28,4188 13,6 1,1
Ula (Muğla) 07:22:35 31-05-2025 37,11833 28,48667 7 1
Ege Denizi - [02.46 km] Bodrum (Muğla) 04:39:41 31-05-2025 36,9475 27,30139 7 1,1
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 02:36:26 31-05-2025 36,94222 27,32389 7 2
Ege Denizi - [05.95 km] Bodrum (Muğla) 02:21:11 31-05-2025 36,98278 27,37278 15,55 2,4
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 02:21:10 31-05-2025 36,9677 27,3252 14,5 2,6
Ege Denizi - [52.46 km] Bodrum (Muğla) 01:31:42 31-05-2025 36,715 26,79389 40,18 3
Akdeniz - [54.93 km] Marmaris (Muğla) 17:58:53 30-05-2025 36,1375 28,13833 7 1,7
Akdeniz - [43.36 km] Marmaris (Muğla) 17:56:05 30-05-2025 36,29472 28,35361 19,76 1,5
Köyceğiz (Muğla) 16:29:40 30-05-2025 36,97528 28,84972 7 0,9
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 12:51:32 03-06-2025 36,6235 28,5568 28,9 1,5
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:20:05 03-06-2025 36,6578 28,0728 73,7 1,4
AKKAYA-(MUGLA) 03:06:58 03-06-2025 37,1642 28,3358 17 2,2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 03:01:06 03-06-2025 36,6957 28,1603 80,1 2,9
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:47:43 03-06-2025 36,9283 28,1942 12 1,4
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:45:01 03-06-2025 36,5837 28,1857 68,3 2
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 02:27:59 03-06-2025 36,631 27,9702 81 2,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:17:27 03-06-2025 36,675 28,2398 76 5,7
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 21:30:43 02-06-2025 37,1147 27,8542 9 1,4
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 12:06:53 02-06-2025 37,2058 27,9173 0 1,7
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:05:22 02-06-2025 37,1625 27,8903 0 1,4
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:32:25 01-06-2025 36,9332 28,8603 16,3 1,8
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) 04:04:00 01-06-2025 36,4428 29,153 5,8 1,4
YESILOVA-ULA (MUGLA) 07:22:35 31-05-2025 37,0688 28,4188 13,6 1,1
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 02:21:10 31-05-2025 36,9677 27,3252 14,5 2,6
CAMLICA-MILAS (MUGLA) 22:00:04 29-05-2025 37,0493 27,9322 12 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:15:41 29-05-2025 37,1273 28,813 9,7 1,6
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 13:57:00 29-05-2025 36,9087 28,9877 10,4 1,5
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:17:17 29-05-2025 37,1832 27,9192 0 1,3
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:54 29-05-2025 37,1227 27,888 17,3 1,7
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 08:36:44 28-05-2025 36,6625 28,0277 8,6 1,9
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 07:24:05 28-05-2025 37,3493 28,0548 5,2 1,4
ALGI-(MUGLA) 02:23:11 28-05-2025 37,1562 28,258 14,3 1,5
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 19:35:56 27-05-2025 37,016 27,7635 8,8 2,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 17:49:53 27-05-2025 37,1545 27,8453 9,7 1,7
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:13:03 27-05-2025 36,989 28,8412 13,6 1,5
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:09:55 27-05-2025 36,9568 28,9053 8,1 1,9
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 04:26:40 27-05-2025 37,153 27,8582 5,2 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:01:44 26-05-2025 37,0402 28,9492 5,5 2,1
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:49:47 25-05-2025 36,5767 28,7353 9,3 1,8
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 17:23:36 24-05-2025 36,6025 28,0452 2 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:21:10 24-05-2025 36,971 28,8333 11,4 2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 13:31:28 24-05-2025 36,588 28,1347 5 2,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 07:46:13 24-05-2025 36,9402 28,2313 5 1,5
PINARKOY-MILAS (MUGLA) 15:11:34 23-05-2025 37,0772 27,9573 4,9 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:40:41 23-05-2025 36,9823 28,3302 9,4 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:24:35 23-05-2025 37,0048 28,3107 14,4 2,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 11:18:06 23-05-2025 37,0027 28,3132 19,6 1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 09:41:55 23-05-2025 36,9958 28,3205 12,6 1,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:58:44 20-05-2025 36,9313 28,8007 6 1,8
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:10:50 20-05-2025 37,1945 27,9018 0 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 11:03:55 20-05-2025 37,1907 27,8908 0 1,7
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) 22:48:19 19-05-2025 37,0218 28,4612 3,2 1,5
KANDAK-MILAS (MUGLA) 06:01:26 19-05-2025 37,4487 27,6433 9,4 1,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 10:21:05 18-05-2025 36,6637 28,2933 27,1 1,7
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:29:09 16-05-2025 36,9935 28,954 5 1,6
MUGLA (MUGLA) 11:24:08 15-05-2025 37,2152 28,4023 4,6 2,2
YENIKOY (MUGLA) 05:24:42 14-05-2025 37,1353 28,4103 5 1,1
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