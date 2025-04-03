Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Nisan 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Nisan 2025
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Tarih-saat 03 Nisan 2025 23:21:15 itibariyle Akdeniz - [148.07 km] Datça () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Nisan 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla) 23:21:15 03-04-2025 35,40389 27,02917 14,55 3,5
Ege Denizi - [129.12 km] Datça (Muğla) 22:26:37 03-04-2025 35,56833 27,08556 10,82 2
Ege Denizi - [91.95 km] Datça (Muğla) 21:31:52 03-04-2025 35,87 27,34361 7,14 1,9
Köyceğiz (Muğla) 21:27:42 03-04-2025 36,93444 28,85194 6,57 1,1
Menteşe (Muğla) 11:51:32 03-04-2025 37,26861 28,56222 8,63 1,3
SENYAYLA-(MUGLA) 11:51:31 03-04-2025 37,3648 28,5017 10,5 1,4
Ege Denizi - [69.96 km] Datça (Muğla) 08:43:13 03-04-2025 36,32806 26,81167 7,07 2,2
Ege Denizi - [58.45 km] Datça (Muğla) 06:40:31 03-04-2025 36,22333 27,15556 9,91 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:14:21 03-04-2025 36,9575 28,8592 16,5 1,3
Ege Denizi - [146.88 km] Datça (Muğla) 19:37:56 02-04-2025 35,54167 26,64528 6,31 2,3
Akdeniz - [37.93 km] Fethiye (Muğla) 18:23:48 02-04-2025 36,31861 28,74472 5,82 1,4
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 17:26:33 02-04-2025 37,064 27,8023 10 1,9
Milas (Muğla) 17:26:32 02-04-2025 37,09222 27,84611 7,01 1,6
Akdeniz - [97.64 km] Marmaris (Muğla) 02:00:20 02-04-2025 35,75306 28,05583 7,02 2
Akdeniz - [25.46 km] Dalaman (Muğla) 01:39:34 02-04-2025 36,4775 28,74139 7,48 1,6
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 23:16:00 01-04-2025 36,855 29,0703 5,5 2
Dalaman (Muğla) 23:16:00 01-04-2025 36,84722 29,05 9,55 1,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:57:53 01-04-2025 37,0332 28,569 11,2 1,3
Ula (Muğla) 22:57:52 01-04-2025 37,07611 28,55722 7 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.51 km] Datça (Muğla) 20:52:01 01-04-2025 36,89111 27,73417 14,46 2,5
Ege Denizi - [90.68 km] Datça (Muğla) 16:42:27 31-03-2025 36,31611 26,55 37,53 2,6
Köyceğiz (Muğla) 05:49:03 31-03-2025 36,98722 28,86306 7,02 1,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:02 31-03-2025 37,018 28,862 4,6 1,6
Ege Denizi - [152.30 km] Datça (Muğla) 04:39:07 31-03-2025 35,42389 26,8075 7 2,5
Köyceğiz (Muğla) 03:47:18 31-03-2025 36,99444 28,86389 7,34 0,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:47:17 31-03-2025 37,0082 28,8725 9,2 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:27:10 30-03-2025 37,1148 28,8415 16,8 1,1
Köyceğiz (Muğla) 16:27:10 30-03-2025 37,13139 28,85639 7 1,5
Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) - [20.10 km] Marmaris (Muğla) 16:01:34 30-03-2025 36,59139 27,85694 7 1,3
YENIBAGYAKA-(MUGLA) 11:49:43 30-03-2025 37,1123 28,2367 11,6 1
Menteşe (Muğla) 11:49:43 30-03-2025 37,09472 28,27694 7 1,1
Ege Denizi - [143.58 km] Datça (Muğla) 11:40:20 30-03-2025 35,44222 27,04556 6,53 2,7
Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla) 10:22:47 30-03-2025 36,44667 28,45 53,74 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.55 km] Datça (Muğla) 03:20:47 30-03-2025 36,8825 27,6225 7 1,5
Akdeniz - [72.07 km] Marmaris (Muğla) 03:16:32 30-03-2025 35,98278 28,08167 7,02 1,6
Menteşe (Muğla) 18:18:49 29-03-2025 37,12 28,82639 6,98 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:49 29-03-2025 37,1472 28,805 8,1 2,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 16:28:02 29-03-2025 37,1435 27,9045 5,3 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 16:26:32 29-03-2025 37,1568 27,9695 9 1,2
IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) 15:49:10 29-03-2025 36,412 29,2358 6,6 1,8
Seydikemer (Muğla) 15:49:09 29-03-2025 36,38528 29,18722 7 1,7
Akdeniz - [32.17 km] Seydikemer (Muğla) 09:50:29 29-03-2025 36,24139 28,90639 7 2,1
Akdeniz - [215.22 km] Datça (Muğla) 05:46:13 29-03-2025 34,85 26,71028 12,16 2,4
Köyceğiz (Muğla) 23:21:41 28-03-2025 37,135 28,86778 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:21:40 28-03-2025 37,1548 28,82 16,9 1,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:53:28 28-03-2025 37,149 27,9317 0 1,4
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 09:01:27 28-03-2025 37,2632 28,0112 0 1,6
KOYCEGIZ (MUGLA) 03:50:32 28-03-2025 36,9465 28,6893 3,5 2,5
Ula (Muğla) 22:38:29 27-03-2025 37,10139 28,45444 7,09 1,7
ULA (MUGLA) 22:38:28 27-03-2025 37,1022 28,4567 5 1,9
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SENYAYLA-(MUGLA) 11:51:31 03-04-2025 37,3648 28,5017 10,5 1,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:14:21 03-04-2025 36,9575 28,8592 16,5 1,3
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 17:26:33 02-04-2025 37,064 27,8023 10 1,9
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 23:16:00 01-04-2025 36,855 29,0703 5,5 2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:57:53 01-04-2025 37,0332 28,569 11,2 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:02 31-03-2025 37,018 28,862 4,6 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:47:17 31-03-2025 37,0082 28,8725 9,2 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:27:10 30-03-2025 37,1148 28,8415 16,8 1,1
YENIBAGYAKA-(MUGLA) 11:49:43 30-03-2025 37,1123 28,2367 11,6 1
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:49 29-03-2025 37,1472 28,805 8,1 2,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 16:28:02 29-03-2025 37,1435 27,9045 5,3 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 16:26:32 29-03-2025 37,1568 27,9695 9 1,2
IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) 15:49:10 29-03-2025 36,412 29,2358 6,6 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 23:21:40 28-03-2025 37,1548 28,82 16,9 1,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:53:28 28-03-2025 37,149 27,9317 0 1,4
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 09:01:27 28-03-2025 37,2632 28,0112 0 1,6
KOYCEGIZ (MUGLA) 03:50:32 28-03-2025 36,9465 28,6893 3,5 2,5
ULA (MUGLA) 22:38:28 27-03-2025 37,1022 28,4567 5 1,9
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:01:23 27-03-2025 37,0635 29,031 10 2,7
YERKESIK-(MUGLA) 19:34:48 27-03-2025 37,1368 28,2668 13,7 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 19:23:58 27-03-2025 37,1035 28,2133 7,2 2,9
DENIZOVA-(MUGLA) 19:22:31 27-03-2025 37,0863 28,173 13,1 1,6
ALGI-(MUGLA) 19:21:47 27-03-2025 37,1437 28,2587 8,1 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:40:01 25-03-2025 37,105 28,8688 12,1 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:21:21 25-03-2025 36,9688 28,8465 10,2 2,2
MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54) 02:57:54 25-03-2025 37,1303 28,1125 13,5 1,2
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:56:46 25-03-2025 37,1593 28,1157 12,1 1,3
BAGYAKA-(MUGLA) 00:52:53 25-03-2025 37,1087 28,1322 11,3 2,3
PINARCIK-MILAS (MUGLA) 13:55:55 24-03-2025 37,4765 27,4915 9,5 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:58:22 24-03-2025 37,1355 27,9332 0 1,2
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) 14:49:16 23-03-2025 36,8723 29,0568 16,8 1,5
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:58:13 23-03-2025 37,1465 27,9367 11,8 1,4
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:07:54 23-03-2025 37,0133 28,667 7,2 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 02:10:29 23-03-2025 37,147 28,823 8,8 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 00:44:54 23-03-2025 37,1337 28,8423 5,5 1,8
TURGUT-ULA (MUGLA) 18:35:16 22-03-2025 37,139 28,7658 5 1,6
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:04:31 22-03-2025 36,9412 28,7675 2,8 1,6
MUGLA (MUGLA) 21:38:32 21-03-2025 37,2243 28,374 19,4 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 16:58:45 21-03-2025 36,944 28,2148 5,2 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:16:07 21-03-2025 37,0293 28,7893 5 2,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:45:38 19-03-2025 37,0633 28,8757 11,8 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:23:41 19-03-2025 36,9557 28,3327 5 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 19:05:56 18-03-2025 37,1577 28,8212 9,9 2
KARACAOREN-(MUGLA) 16:10:29 18-03-2025 37,1517 28,779 5,3 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 16:00:45 18-03-2025 37,145 28,8417 8,4 3,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:04:30 18-03-2025 37,107 28,8285 2,9 2
DEREKOY-MILAS (MUGLA) 02:16:49 18-03-2025 37,0958 27,9443 15,6 1,5
GOKOVA-ULA (MUGLA) 22:02:42 17-03-2025 37,0628 28,388 2,1 0,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:41:02 17-03-2025 37,1442 28,8385 7,4 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:02:22 17-03-2025 37,1415 28,8337 2,1 1,5
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