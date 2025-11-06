Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Kasım 2025
06.11.2025 12:20
NTV
Haber Merkezi
Son dakika Muğla deprem haberleri.. Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 06 Kasım 2025 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Muğla'da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 06 Kasım 2025 11:46 itibariyle Datça (Muğla) 4.1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 06 Kasım 2025.. Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|06 Kasım 2025 11:46
|34.4756
|24.5422
|6.67
|4.10
|Ege Denizi - [26.34 km] Marmaris (Muğla)
|06 Kasım 2025 02:54
|36.4378
|27.9400
|7.86
|1.10
|Marmaris (Muğla)
|05 Kasım 2025 21:25
|36.9769
|28.2958
|7.00
|1.80
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.68 km] Bodrum (Muğla)
|05 Kasım 2025 18:49
|36.9664
|27.6950
|7.00
|1.90