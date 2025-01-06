Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ocak 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ocak 2025

Tarih-saat 06 Ocak 2025 04:30:33 itibariyle Akdeniz - [64.92 km] Marmaris () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 06 Ocak 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla) 04:30:33 06-01-2025 36,04694 28,12222 13,62 4
Yatağan (Muğla) 02:37:44 06-01-2025 37,40889 28,21889 7,07 1,9
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 02:37:43 06-01-2025 37,387 28,1638 11,9 2,1
Menteşe (Muğla) 02:27:06 06-01-2025 37,13861 28,78583 7,08 1,3
Menteşe (Muğla) 01:19:40 06-01-2025 37,15889 28,8075 6,96 1,6
Menteşe (Muğla) 01:16:36 06-01-2025 37,15 28,82361 7,04 1,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:16:28 06-01-2025 36,648 28,1518 24,6 1,5
Menteşe (Muğla) 01:05:35 06-01-2025 37,13472 28,80056 6,98 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 01:05:34 06-01-2025 37,132 28,7542 16,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:29:21 06-01-2025 37,208 28,829 3,9 1,5
Menteşe (Muğla) 00:29:21 06-01-2025 37,15639 28,77417 7,01 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.77 km] Datça (Muğla) 23:55:09 05-01-2025 36,8225 27,94639 7 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:51:31 05-01-2025 37,0987 28,7748 28,7 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 23:25:05 05-01-2025 37,152 28,756 12,6 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:05:19 05-01-2025 37,1688 28,7893 12,3 1,4
Menteşe (Muğla) 23:05:18 05-01-2025 37,14361 28,81861 6,94 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:55:58 05-01-2025 37,1343 28,8103 14,3 1,5
Menteşe (Muğla) 22:55:57 05-01-2025 37,14306 28,82639 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:51:25 05-01-2025 37,1582 28,8115 11,5 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:39:19 05-01-2025 37,1645 28,8032 8,1 2,1
Menteşe (Muğla) 22:39:19 05-01-2025 37,14444 28,79222 7,01 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:57:56 05-01-2025 37,167 28,8212 10,4 2,5
Menteşe (Muğla) 21:57:55 05-01-2025 37,13944 28,79694 6,99 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 21:50:57 05-01-2025 37,1868 28,8237 3,7 1,7
Menteşe (Muğla) 21:50:56 05-01-2025 37,13778 28,79028 7 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:20:39 05-01-2025 37,1485 28,8213 23,9 1,4
Menteşe (Muğla) 21:20:39 05-01-2025 37,15639 28,77611 7 1,2
Menteşe (Muğla) 21:20:12 05-01-2025 37,18417 28,77 7 0,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:15:26 05-01-2025 37,1522 28,8342 9,6 2,7
Menteşe (Muğla) 21:15:26 05-01-2025 37,14917 28,83222 7,02 2,4
Menteşe (Muğla) 21:11:38 05-01-2025 37,19972 28,77944 7 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:51 05-01-2025 37,1878 28,8108 7,2 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:07 05-01-2025 37,1467 28,8137 6,5 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:03:42 05-01-2025 37,1908 28,7895 14,3 1,8
Menteşe (Muğla) 21:03:42 05-01-2025 37,13361 28,78611 7,02 1,6
TURGUT-ULA (MUGLA) 21:03:08 05-01-2025 37,1355 28,7897 3,8 1,9
Menteşe (Muğla) 21:00:48 05-01-2025 37,13444 28,77444 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:00:48 05-01-2025 37,1733 28,7905 9 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:56:57 05-01-2025 37,1538 28,8267 8,8 2,6
Menteşe (Muğla) 20:56:57 05-01-2025 37,15389 28,7875 6,94 2,3
Menteşe (Muğla) 20:55:36 05-01-2025 37,16056 28,80417 7,14 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:36 05-01-2025 37,1925 28,7615 6,1 2
Menteşe (Muğla) 20:52:36 05-01-2025 37,1575 28,80694 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:17 05-01-2025 37,1675 28,8005 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 20:43:04 05-01-2025 37,14778 28,77056 7 4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:43:03 05-01-2025 37,152 28,812 7,1 3,9
Menteşe (Muğla) 20:28:02 05-01-2025 37,14972 28,77083 6,98 1,2
Menteşe (Muğla) 19:57:19 05-01-2025 37,15361 28,78944 7 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:57:19 05-01-2025 37,151 28,8097 7,7 2,9
Menteşe (Muğla) 19:53:04 05-01-2025 37,15278 28,80222 7 2,3
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 02:37:43 06-01-2025 37,387 28,1638 11,9 2,1
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:16:28 06-01-2025 36,648 28,1518 24,6 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 01:05:34 06-01-2025 37,132 28,7542 16,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:29:21 06-01-2025 37,208 28,829 3,9 1,5
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:51:31 05-01-2025 37,0987 28,7748 28,7 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 23:25:05 05-01-2025 37,152 28,756 12,6 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:05:19 05-01-2025 37,1688 28,7893 12,3 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:55:58 05-01-2025 37,1343 28,8103 14,3 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 22:51:25 05-01-2025 37,1582 28,8115 11,5 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:39:19 05-01-2025 37,1645 28,8032 8,1 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 21:57:56 05-01-2025 37,167 28,8212 10,4 2,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:50:57 05-01-2025 37,1868 28,8237 3,7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 21:20:39 05-01-2025 37,1485 28,8213 23,9 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:15:26 05-01-2025 37,1522 28,8342 9,6 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:51 05-01-2025 37,1878 28,8108 7,2 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:07:07 05-01-2025 37,1467 28,8137 6,5 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:03:42 05-01-2025 37,1908 28,7895 14,3 1,8
TURGUT-ULA (MUGLA) 21:03:08 05-01-2025 37,1355 28,7897 3,8 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:00:48 05-01-2025 37,1733 28,7905 9 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 20:56:57 05-01-2025 37,1538 28,8267 8,8 2,6
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:36 05-01-2025 37,1925 28,7615 6,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:52:17 05-01-2025 37,1675 28,8005 8,1 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:43:03 05-01-2025 37,152 28,812 7,1 3,9
KARACAOREN-(MUGLA) 19:57:19 05-01-2025 37,151 28,8097 7,7 2,9
KARACAOREN-(MUGLA) 19:53:04 05-01-2025 37,1522 28,817 9,9 2,4
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:41:42 05-01-2025 37,0765 28,412 7,2 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 17:48:07 05-01-2025 37,1745 28,8192 5 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 06:21:42 05-01-2025 37,1405 28,8142 14,8 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:37:11 03-01-2025 37,1477 28,833 6,5 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:10:02 03-01-2025 37,121 28,8535 8,9 2,1
CICEKLI-ULA (MUGLA) 22:17:35 02-01-2025 37,0992 28,4943 9,2 1,5
KUYUCAK-(MUGLA) 20:04:00 02-01-2025 37,091 28,27 5 1,5
ELMALI-ULA (MUGLA) 13:37:58 02-01-2025 37,0698 28,4645 16,3 1,5
EMECIK-DATCA (MUGLA) 13:23:17 02-01-2025 36,767 27,8923 27,9 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 13:28:34 30-12-2024 37,138 28,8407 5,2 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 08:31:52 30-12-2024 37,1455 28,8113 5,4 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 02:46:57 30-12-2024 37,1925 28,7795 11,4 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 02:46:13 30-12-2024 37,165 28,808 15,1 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 21:35:07 29-12-2024 37,1612 28,8163 14,7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:28:01 29-12-2024 37,1482 28,7967 4,1 1,6
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:49:18 29-12-2024 37,1173 28,8243 15 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:37 29-12-2024 37,0778 28,8323 2,7 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:50:01 29-12-2024 37,1033 28,7875 13,9 1,8
BOZYER-FETHIYE (MUGLA) 19:43:14 28-12-2024 36,6113 29,2642 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:58:07 28-12-2024 37,196 28,8013 8,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:54:43 28-12-2024 37,1948 28,7997 11,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:49:34 28-12-2024 37,1633 28,8303 12,1 2,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:09:43 28-12-2024 37,1182 28,9337 12,8 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 07:21:20 28-12-2024 37,1465 28,8395 5,3 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:20 28-12-2024 37,12 28,8837 1,1 1,8
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