Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Şubat 2026
06.02.2026 05:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Muğla deprem haberleri.. Muğla'da deprem mi oldu? Tarih-saat 06 Şubat 2026 04:34 itibariyle Bodrum (Muğla) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri..
Tarih-saat 06 Şubat 2026 04:34 itibariyle Bodrum (Muğla) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|06 Şubat 2026 04:34
|35.1106
|22.9589
|6.14
|3.60
|Ege Denizi - [59.38 km] Marmaris (Muğla)
|05 Şubat 2026 22:20
|36.1561
|27.8064
|6.47
|2.70
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [217.29 km] Datça (Muğla)
|05 Şubat 2026 21:02
|35.0628
|26.1164
|6.89
|3.20
|Milas (Muğla)
|05 Şubat 2026 20:50
|37.1197
|27.8753
|6.95
|2.00
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [243.71 km] Datça (Muğla)
|05 Şubat 2026 20:45
|35.0272
|25.6903
|5.22
|3.20
|Köyceğiz (Muğla)
|05 Şubat 2026 18:42
|37.0925
|28.8872
|7.01
|1.70
|Köyceğiz (Muğla)
|05 Şubat 2026 18:23
|37.0897
|28.9536
|7.01
|2.10
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.55 km] Fethiye (Muğla)
|05 Şubat 2026 08:46
|36.6067
|28.9736
|9.93
|1.20