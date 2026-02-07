Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Şubat 2026
07.02.2026 13:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Muğla deprem haberleri.. Muğla'da deprem mi oldu? Tarih-saat 07 Şubat 2026 12:10 itibariyle Datça (Muğla) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 07 Şubat 2026 12:10 itibariyle Datça (Muğla) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|07 Şubat 2026 12:10
|34.7244
|25.6053
|6.78
|3.80
|Ege Denizi - [07.78 km] Bodrum (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:47
|36.9044
|27.2539
|8.20
|1.90
|Menteşe (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:26
|37.0803
|28.2858
|6.97
|1.60
|Köyceğiz (Muğla)
|07 Şubat 2026 07:08
|37.0006
|28.9136
|7.00
|1.60
|Menteşe (Muğla)
|07 Şubat 2026 06:00
|37.0628
|28.2458
|7.00
|1.70
|Akdeniz - [19.42 km] Dalaman (Muğla)
|06 Şubat 2026 22:51
|36.5272
|28.7767
|13.34
|2.00
|Akdeniz
|06 Şubat 2026 20:41
|34.9653
|25.9097
|6.12
|3.20
|Ege Denizi
|06 Şubat 2026 20:32
|35.4700
|26.0417
|6.43
|3.90
|Menteşe (Muğla)
|06 Şubat 2026 20:22
|37.1264
|28.2692
|11.45
|2.40
|Akdeniz - [46.56 km] Marmaris (Muğla)
|06 Şubat 2026 15:04
|36.2553
|28.3381
|27.75
|2.20