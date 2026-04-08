Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Nisan 2026
08.04.2026 11:50
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Muğla deprem haberleri.. 08 Nisan 2026 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında...
Tarih-saat 08 Nisan 2026 09:54 itibariyle Bodrum (Muğla) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi
|08 Nisan 2026 09:54
|36.5033
|25.4694
|7.00
|3.80
|Akdeniz - [52.44 km] Marmaris (Muğla)
|08 Nisan 2026 06:48
|36.2639
|28.4761
|7.32
|1.80
|Menteşe (Muğla)
|08 Nisan 2026 03:41
|37.1064
|28.3483
|6.35
|1.20
|Ege Denizi - [60.70 km] Datça (Muğla)
|07 Nisan 2026 16:44
|36.2322
|27.0850
|7.08
|1.70
|Ege Denizi
|07 Nisan 2026 12:27
|36.7069
|25.6092
|7.00
|2.70