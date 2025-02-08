Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Şubat 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Şubat 2025

Tarih-saat 08 Şubat 2025 17:04:48 itibariyle Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.97 km] Bodrum () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 08 Şubat 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.97 km] Bodrum (Muğla) 17:04:48 08-02-2025 36,77639 25,79472 7 3,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.57 km] Marmaris (Muğla) 13:33:13 08-02-2025 36,93333 28,16139 7 2,1
Ege Denizi - [88.64 km] Bodrum (Muğla) 13:32:33 08-02-2025 36,55361 26,44194 7 2,9
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] Bodrum (Muğla) 12:30:34 08-02-2025 36,92722 27,66333 7 1,7
Marmaris (Muğla) 11:39:28 08-02-2025 36,94694 28,31917 7 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:39:28 08-02-2025 36,9607 28,2595 11,2 2
Dalaman (Muğla) 10:31:08 08-02-2025 36,88611 28,91806 6,46 2,9
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 10:31:07 08-02-2025 36,8993 28,9358 3,6 3,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.01 km] Bodrum (Muğla) 09:05:21 08-02-2025 36,77583 25,80583 7,11 2,8
Marmaris (Muğla) 08:21:49 08-02-2025 36,92778 28,18417 7 1,8
Akdeniz - [39.43 km] Fethiye (Muğla) 06:57:40 08-02-2025 36,22944 28,80722 13,35 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 06:42:08 08-02-2025 36,9118 28,1762 11,3 1,6
Marmaris (Muğla) 06:42:08 08-02-2025 36,92667 28,19389 7 1,4
Menteşe (Muğla) 04:27:34 08-02-2025 37,12278 28,80556 6,98 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 04:27:33 08-02-2025 37,1603 28,8097 15,2 1,3
Ula (Muğla) 02:05:03 08-02-2025 37,05778 28,5425 6,99 1,6
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 02:05:00 08-02-2025 37,014 28,5222 5 1,8
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 23:24:13 07-02-2025 36,7705 29,0297 5 1,2
Akdeniz - [11.88 km] Fethiye (Muğla) 23:24:10 07-02-2025 36,46917 28,98444 23,83 1,5
Marmaris (Muğla) 22:05:17 07-02-2025 36,92472 28,20139 7 1,4
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 22:05:17 07-02-2025 36,9152 28,2565 5 1,6
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.33 km] Bodrum (Muğla) 20:23:38 07-02-2025 36,69083 25,34389 5,74 3,5
Ula (Muğla) 19:39:28 07-02-2025 37,11972 28,50028 6,97 1,8
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 19:39:28 07-02-2025 37,1092 28,5212 3,6 2
Bodrum (Muğla) 16:48:34 07-02-2025 37,00917 27,61333 6,8 1,6
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 13:06:43 07-02-2025 36,6992 28,1995 49,8 2,4
Marmaris (Muğla) 13:06:43 07-02-2025 36,71861 28,23639 47,57 2,2
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [170.97 km] Bodrum (Muğla) 09:48:15 07-02-2025 36,69167 25,38222 7 2,8
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:08:03 07-02-2025 36,8063 28,3297 67,8 1,7
Akdeniz - [102.25 km] Marmaris (Muğla) 23:20:25 06-02-2025 35,71083 28,14083 9,52 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.76 km] Datça (Muğla) 22:44:47 06-02-2025 36,84278 27,67611 35,31 2,5
Akdeniz - [67.87 km] Marmaris (Muğla) 16:48:53 06-02-2025 36,02194 28,05361 7,21 2,2
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:08:17 06-02-2025 37,1873 27,9243 0 1,8
Akdeniz - [110.71 km] Marmaris (Muğla) 10:07:15 06-02-2025 35,64972 27,89306 5,39 3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [127.30 km] Bodrum (Muğla) 04:19:00 06-02-2025 36,81111 25,85111 7 3,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [114.93 km] Bodrum (Muğla) 02:54:11 06-02-2025 36,92333 25,97056 7 2,3
Ege Denizi, Nikuriya Adası - [121.07 km] Bodrum (Muğla) 02:51:45 06-02-2025 36,88111 25,90833 7 2,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.68 km] Bodrum (Muğla) 02:40:27 06-02-2025 36,79917 25,7925 7 3,3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [120.70 km] Bodrum (Muğla) 02:29:27 06-02-2025 36,84944 25,91806 7 3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [122.11 km] Bodrum (Muğla) 02:13:06 06-02-2025 36,83889 25,90417 7 2,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.34 km] Bodrum (Muğla) 00:05:02 06-02-2025 36,79 25,81 7 3,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.87 km] Bodrum (Muğla) 20:09:15 05-02-2025 36,78444 25,80528 7 2,5
Menteşe (Muğla) 19:42:07 05-02-2025 37,14694 28,80222 7 1,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.80 km] Bodrum (Muğla) 19:38:17 05-02-2025 36,80778 25,78917 7 3
Ula (Muğla) 19:35:51 05-02-2025 37,06806 28,42194 7 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 19:35:50 05-02-2025 37,0392 28,2815 1,2 1,7
Akdeniz - [13.02 km] Seydikemer (Muğla) 13:33:26 05-02-2025 36,35472 29,07 7 1,6
Ege Denizi - [39.23 km] Bodrum (Muğla) 07:45:48 05-02-2025 37,0075 26,81417 7,47 2,7
Ege Denizi - [121.33 km] Datça (Muğla) 04:07:58 05-02-2025 36,27833 26,195 7 3,4
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:39:28 08-02-2025 36,9607 28,2595 11,2 2
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 10:31:07 08-02-2025 36,8993 28,9358 3,6 3,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 06:42:08 08-02-2025 36,9118 28,1762 11,3 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:27:33 08-02-2025 37,1603 28,8097 15,2 1,3
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 02:05:00 08-02-2025 37,014 28,5222 5 1,8
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 23:24:13 07-02-2025 36,7705 29,0297 5 1,2
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 22:05:17 07-02-2025 36,9152 28,2565 5 1,6
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 19:39:28 07-02-2025 37,1092 28,5212 3,6 2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 13:06:43 07-02-2025 36,6992 28,1995 49,8 2,4
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:08:03 07-02-2025 36,8063 28,3297 67,8 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:08:17 06-02-2025 37,1873 27,9243 0 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 19:35:50 05-02-2025 37,0392 28,2815 1,2 1,7
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:56:23 02-02-2025 37,1858 27,9293 13,6 1,5
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
OZLUCE (MUGLA) 06:29:13 27-01-2025 37,244 28,5035 16,3 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:19:55 24-01-2025 37,131 28,8532 5,1 1,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 04:26:34 24-01-2025 36,9227 28,2182 6,9 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:13:14 24-01-2025 37,0893 28,9565 5 3
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 00:54:30 24-01-2025 36,871 28,1828 15,2 1,3
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 20:13:42 23-01-2025 36,91 28,2198 19,9 1,9
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 13:32:51 23-01-2025 36,916 28,221 8,3 1,6
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 12:28:20 23-01-2025 36,9108 28,1778 10,7 1,6
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:28:18 23-01-2025 36,9137 28,1698 4,8 2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:21:10 23-01-2025 36,911 28,2155 4,3 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:20:22 23-01-2025 36,9262 28,191 17,7 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 10:12:02 23-01-2025 36,9177 28,2728 5 1,3

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