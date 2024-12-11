Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2024

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Aralık 2024

Tarih-saat 11 Aralık 2024 07:44:18 itibariyle Akdeniz - [210.17 km] Datça () 4,4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Aralık 2024.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla) 07:44:18 11-12-2024 34,82722 27,05611 9,1 4,4
Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla) 07:00:52 11-12-2024 35,27694 28,09222 7 1,8
Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla) 06:12:44 11-12-2024 35,53333 27,58222 7 2
Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla) 04:18:56 11-12-2024 35,48444 27,49833 11,67 2,2
Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla) 04:00:48 11-12-2024 35,60639 27,25389 8,55 2,1
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 01:34:15 11-12-2024 37,2653 28,1698 4,9 1,4
Yatağan (Muğla) 01:34:15 11-12-2024 37,28806 28,2 10,37 1,3
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 22:38:31 10-12-2024 36,9583 29,7 7,7 2,3
Ege Denizi - [102.91 km] Datça (Muğla) 18:27:32 10-12-2024 35,81694 27,07639 24,75 2,2
Ege Denizi - [121.34 km] Datça (Muğla) 15:38:39 10-12-2024 35,67694 26,95278 6,01 2,5
Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla) 01:56:59 10-12-2024 36,175 28,15139 35,37 3,4
Milas (Muğla) 22:53:57 09-12-2024 37,13972 27,79222 6,97 1,6
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 22:53:56 09-12-2024 37,1312 27,7713 12,1 1,8
Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla) 03:36:35 09-12-2024 36,02556 26,94417 7 2,5
OREN-MILAS (MUGLA) 03:09:18 09-12-2024 37,0248 27,9778 9,4 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla) 02:40:24 09-12-2024 36,99861 27,97611 6,97 1,8
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 01:36:52 09-12-2024 37,1488 27,7818 5 2,1
Milas (Muğla) 01:36:52 09-12-2024 37,1175 27,77194 7,01 2
Ege Denizi - [84.89 km] Bodrum (Muğla) 16:55:47 08-12-2024 36,76611 26,355 4,19 3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.40 km] Milas (Muğla) 14:32:22 08-12-2024 36,93694 27,86917 7 1,5
Ula (Muğla) 10:13:19 08-12-2024 36,98833 28,51028 7 1,5
MUGLA (MUGLA) 10:13:10 08-12-2024 37,2518 28,4052 5 1,8
Milas (Muğla) 00:13:35 08-12-2024 37,15194 27,78333 6,96 1,6
Akdeniz - [133.44 km] Datça (Muğla) 22:02:27 07-12-2024 35,49194 27,47056 7,23 2,2
Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla) 19:58:17 07-12-2024 36,24306 27,71778 58,14 2,6
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.38 km] Fethiye (Muğla) 18:57:49 07-12-2024 36,48667 29,00028 11,58 1,8
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [29.25 km] Bodrum (Muğla) 00:37:24 07-12-2024 36,965 26,93417 6,87 2
Ula (Muğla) 00:30:34 07-12-2024 37,08417 28,37556 6,98 1,4
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 00:30:33 07-12-2024 37,0907 28,3902 4,2 1,6
Ege Denizi - [32.34 km] Bodrum (Muğla) 20:01:09 06-12-2024 36,96917 26,89833 6,73 1,7
Ege Denizi - [33.74 km] Bodrum (Muğla) 16:28:58 06-12-2024 36,93694 26,89 6,78 2,3
Ege Denizi - [123.41 km] Datça (Muğla) 16:16:25 06-12-2024 35,625 27,07028 5,26 2,8
Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla) 15:59:40 06-12-2024 36,93972 26,87667 6,44 1,6
Ege Denizi - [37.15 km] Bodrum (Muğla) 15:47:39 06-12-2024 36,93167 26,85222 7,01 2
Ege Denizi - [128.61 km] Datça (Muğla) 13:37:25 06-12-2024 35,585 27,03333 5,32 2,5
Ege Denizi - [33.87 km] Bodrum (Muğla) 12:52:33 06-12-2024 36,94833 26,88528 7 1,5
Ege Denizi - [33.83 km] Bodrum (Muğla) 11:31:12 06-12-2024 36,975 26,88056 7,04 2,5
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) 11:23:54 06-12-2024 37,1528 27,828 8,1 2,1
Milas (Muğla) 11:23:53 06-12-2024 37,15528 27,805 7,2 2
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.58 km] Bodrum (Muğla) 11:05:34 06-12-2024 36,9825 27,00667 9,04 1,7
Ege Denizi - [35.53 km] Bodrum (Muğla) 10:52:15 06-12-2024 36,94444 26,86722 7,1 1,5
Ege Denizi - [32.37 km] Bodrum (Muğla) 10:39:17 06-12-2024 36,9125 26,915 7,08 3
Ege Denizi - [38.07 km] Bodrum (Muğla) 10:38:17 06-12-2024 36,90056 26,8525 7 2,2
YENIKOY-(MUGLA) 09:35:41 06-12-2024 37,1483 28,4333 23,7 1,7
Ege Denizi - [58.04 km] Datça (Muğla) 08:21:51 06-12-2024 36,34139 26,96917 36,06 2,8
Milas (Muğla) 07:50:17 05-12-2024 37,14722 27,77639 7,01 1,6
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 07:50:17 05-12-2024 37,1352 27,7625 10,7 1,8
Milas (Muğla) 07:09:05 05-12-2024 37,14694 27,76583 7 1,7
Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36,97167 28,87722 7 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:33:34 04-12-2024 36,9602 28,8717 3,1 1,7
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 01:34:15 11-12-2024 37,2653 28,1698 4,9 1,4
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) 22:38:31 10-12-2024 36,9583 29,7 7,7 2,3
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 22:53:56 09-12-2024 37,1312 27,7713 12,1 1,8
OREN-MILAS (MUGLA) 03:09:18 09-12-2024 37,0248 27,9778 9,4 1,3
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 01:36:52 09-12-2024 37,1488 27,7818 5 2,1
MUGLA (MUGLA) 10:13:10 08-12-2024 37,2518 28,4052 5 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 00:30:33 07-12-2024 37,0907 28,3902 4,2 1,6
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) 11:23:54 06-12-2024 37,1528 27,828 8,1 2,1
YENIKOY-(MUGLA) 09:35:41 06-12-2024 37,1483 28,4333 23,7 1,7
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 07:50:17 05-12-2024 37,1352 27,7625 10,7 1,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:33:34 04-12-2024 36,9602 28,8717 3,1 1,7
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) 20:07:39 04-12-2024 37,1312 27,7422 2 1,9
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) 16:42:07 04-12-2024 37,1368 27,7765 5,3 2,1
KIYRA-ULA (MUGLA) 14:47:48 04-12-2024 37,0797 28,5407 12,3 2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:27:22 04-12-2024 36,3692 28,888 10,1 2
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:35:47 04-12-2024 36,9997 28,9228 9,8 2,3
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 01:41:26 04-12-2024 36,8433 28,1795 72,4 3,5
AKCAOVA-(MUGLA) 05:54:07 03-12-2024 37,2317 28,3045 1,5 1,2
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 10:42:09 02-12-2024 37,1027 28,5067 8,2 1,8
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:50 02-12-2024 36,9497 28,5558 12 1,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) 23:22:26 29-11-2024 37,4102 27,6447 5,2 1,2
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 15:10:20 29-11-2024 36,6222 27,891 23,3 1,6
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:21:56 29-11-2024 37,0657 28,804 8,2 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 20:01:58 27-11-2024 37,049 28,4932 11,1 1,7
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 19:46:14 27-11-2024 36,7548 28,562 5,1 2,1
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 05:01:38 27-11-2024 36,9518 27,3162 4 2,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
ULA (MUGLA) 23:29:48 24-11-2024 37,1205 28,4038 26,3 1
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 22:56:16 24-11-2024 37,308 28,263 13,7 1,2
ZEYTIN-(MUGLA) 10:17:12 24-11-2024 37,0553 28,0797 7,4 1,8
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 18:26:23 23-11-2024 37,1958 27,9083 0 1,8
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 04:55:31 23-11-2024 36,6247 28,02 47,4 1,8
PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) 07:34:08 21-11-2024 37,0428 27,6083 5,2 1,6
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:31:07 20-11-2024 36,3192 28,9408 25,4 1,5
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:16:23 20-11-2024 37,1257 27,8212 0 1,8
IKIZCE-(MUGLA) 12:13:58 20-11-2024 37,258 28,3382 5 1,8
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 01:14:48 20-11-2024 37,1738 27,9635 5,2 1,2
CIRPI-(MUGLA) 11:27:12 19-11-2024 37,1725 28,1103 0 1,5
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:59:43 19-11-2024 37,0235 28,7158 9 1,7
YENICE-(MUGLA) 20:50:52 18-11-2024 37,1307 28,3138 28,5 0,7
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:19:18 18-11-2024 37,1618 28,6737 11,2 1,3
SENYAYLA-(MUGLA) 13:11:39 18-11-2024 37,2988 28,459 1,6 1,6
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) 17:22:09 17-11-2024 37,2983 28,1 0 1,2
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) 16:09:31 17-11-2024 36,9372 29,7363 22,7 1,3
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) 15:06:19 17-11-2024 36,6718 29,306 3,3 1,8
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 13:21:37 16-11-2024 37,1327 28,495 12,2 2,2
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) 05:40:54 16-11-2024 37,2673 28,1195 12,3 1,2
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