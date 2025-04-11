Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Nisan 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Nisan 2025
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Tarih-saat 11 Nisan 2025 09:30:48 itibariyle Bodrum () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Nisan 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bodrum (Muğla) 09:30:48 11-04-2025 37,03611 27,68139 6,97 3,7
ULA (MUGLA) 07:16:15 11-04-2025 37,0952 28,4513 7,6 1,7
Akdeniz - [67.74 km] Marmaris (Muğla) 07:01:26 11-04-2025 36,03472 28,26556 6,65 1,5
YESILCAM-ULA (MUGLA) 07:00:06 11-04-2025 37,0002 28,406 5 1,3
Ula (Muğla) 07:00:06 11-04-2025 37,03778 28,47417 6,95 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:05 11-04-2025 36,918 28,2697 8,9 1,3
Ege Denizi - [155.74 km] Datça (Muğla) 22:32:45 10-04-2025 35,79167 26,12056 7 2,7
Menteşe (Muğla) 20:17:23 10-04-2025 37,06083 28,19972 6,99 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 20:17:23 10-04-2025 37,084 28,2282 14,4 1,3
Menteşe (Muğla) 19:56:29 10-04-2025 37,06556 28,20222 14,79 1,5
KIRAN-(MUGLA) 19:56:29 10-04-2025 37,0782 28,1952 11,2 1,7
SARNICKOY-(MUGLA) 18:19:44 10-04-2025 37,0797 28,1575 3,3 1,8
Menteşe (Muğla) 18:19:44 10-04-2025 37,05667 28,195 6,97 1,5
Menteşe (Muğla) 18:14:37 10-04-2025 37,06111 28,20361 6,96 2
DENIZOVA-(MUGLA) 18:14:37 10-04-2025 37,0893 28,1892 13,4 2,3
Köyceğiz (Muğla) 10:26:09 10-04-2025 36,94306 28,85667 7 1,6
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:26:08 10-04-2025 36,9628 28,8062 12 1,6
Ula (Muğla) 05:44:21 10-04-2025 37,14222 28,57389 7 1,4
YEMISENDERE-(MUGLA) 05:44:19 10-04-2025 37,2608 28,594 15,7 1,4
Akdeniz - [19.11 km] Fethiye (Muğla) 01:37:49 10-04-2025 36,35472 28,97278 22,06 1,9
Ula (Muğla) 01:32:46 10-04-2025 37,09806 28,35889 7 1,6
KUYUCAK-(MUGLA) 01:32:45 10-04-2025 37,088 28,3143 6,2 1,6
Akdeniz - [128.77 km] Datça (Muğla) 23:14:21 09-04-2025 35,53389 27,45222 7 2,7
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 16:22:48 09-04-2025 36,2905 27,5672 7,4 1,8
Ege Denizi - [88.15 km] Datça (Muğla) 16:22:40 09-04-2025 35,91306 27,27028 26 2,2
Ege Denizi - [39.65 km] Datça (Muğla) 07:32:24 09-04-2025 36,55917 27,03694 13,74 2,8
Ege Denizi - [109.66 km] Datça (Muğla) 07:08:27 09-04-2025 35,72083 27,23778 6,99 2,2
Ege Denizi - [100.50 km] Datça (Muğla) 07:04:24 09-04-2025 35,83139 27,10806 6,04 2,2
Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla) 00:00:01 09-04-2025 35,80833 27,31556 20,24 3,6
Menteşe (Muğla) 22:59:18 08-04-2025 37,21139 28,75778 12,23 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:59:17 08-04-2025 37,1998 28,7738 2,6 1,8
Akdeniz - [58.59 km] Marmaris (Muğla) 22:19:30 08-04-2025 36,10417 28,12722 14,72 1,8
Ege Denizi - [110.07 km] Datça (Muğla) 20:18:51 08-04-2025 35,71722 27,23694 7,05 1,8
Ege Denizi - [104.61 km] Datça (Muğla) 19:52:15 08-04-2025 35,75861 27,30583 7 2
EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:24:35 08-04-2025 36,8895 28,4545 5 1,2
Ege Denizi - [47.89 km] Marmaris (Muğla) 18:24:24 08-04-2025 36,3 27,76778 7 1,5
Ege Denizi - [109.07 km] Datça (Muğla) 16:37:31 08-04-2025 35,71972 27,29 16,48 2,4
Ege Denizi - [106.60 km] Datça (Muğla) 16:18:42 08-04-2025 35,74389 27,27528 16,8 2,9
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 04:23:17 08-04-2025 37,095 27,8963 13,1 1,3
Milas (Muğla) 04:23:16 08-04-2025 37,07444 27,84389 7 1,2
Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla) 04:18:26 08-04-2025 36,03556 27,31333 7,51 1,8
Ege Denizi - [84.81 km] Datça (Muğla) 16:09:29 07-04-2025 35,93861 27,30639 16,85 2,3
Ege Denizi - [67.92 km] Datça (Muğla) 16:09:28 07-04-2025 36,13167 27,14944 7 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.07 km] Bodrum (Muğla) 11:41:16 07-04-2025 36,96028 27,75278 14,33 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:53:18 07-04-2025 36,95 28,83667 7 1,7
Ege Denizi - [104.53 km] Datça (Muğla) 05:12:48 07-04-2025 35,75889 27,31028 13,27 2,2
Ege Denizi - [110.48 km] Datça (Muğla) 03:10:44 07-04-2025 35,71333 27,23778 10,51 2,2
Akdeniz - [103.22 km] Marmaris (Muğla) 01:20:19 07-04-2025 35,7175 28,32 15,68 1,7
Dalaman (Muğla) 22:34:29 06-04-2025 36,87 28,8825 6,17 1,3
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 22:34:29 06-04-2025 36,8745 28,875 7,4 1,5
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ULA (MUGLA) 07:16:15 11-04-2025 37,0952 28,4513 7,6 1,7
YESILCAM-ULA (MUGLA) 07:00:06 11-04-2025 37,0002 28,406 5 1,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:05 11-04-2025 36,918 28,2697 8,9 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 20:17:23 10-04-2025 37,084 28,2282 14,4 1,3
KIRAN-(MUGLA) 19:56:29 10-04-2025 37,0782 28,1952 11,2 1,7
SARNICKOY-(MUGLA) 18:19:44 10-04-2025 37,0797 28,1575 3,3 1,8
DENIZOVA-(MUGLA) 18:14:37 10-04-2025 37,0893 28,1892 13,4 2,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:26:08 10-04-2025 36,9628 28,8062 12 1,6
YEMISENDERE-(MUGLA) 05:44:19 10-04-2025 37,2608 28,594 15,7 1,4
KUYUCAK-(MUGLA) 01:32:45 10-04-2025 37,088 28,3143 6,2 1,6
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 16:22:48 09-04-2025 36,2905 27,5672 7,4 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 22:59:17 08-04-2025 37,1998 28,7738 2,6 1,8
EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:24:35 08-04-2025 36,8895 28,4545 5 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 04:23:17 08-04-2025 37,095 27,8963 13,1 1,3
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 22:34:29 06-04-2025 36,8745 28,875 7,4 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 20:48:05 05-04-2025 37,1602 28,8192 5 1,6
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:00:56 05-04-2025 36,9785 28,793 30 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 16:32:53 04-04-2025 37,1527 28,8247 4,1 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:46 04-04-2025 36,9315 28,2773 2,3 2,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:17 04-04-2025 36,9315 28,2875 8,5 2,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 15:37:06 04-04-2025 37,0258 28,4087 5 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 04:48:49 04-04-2025 37,2167 28,6975 11,6 1,5
SENYAYLA-(MUGLA) 11:51:31 03-04-2025 37,3648 28,5017 10,5 1,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:14:21 03-04-2025 36,9575 28,8592 16,5 1,3
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 17:26:33 02-04-2025 37,064 27,8023 10 1,9
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) 23:16:00 01-04-2025 36,855 29,0703 5,5 2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:57:53 01-04-2025 37,0332 28,569 11,2 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:02 31-03-2025 37,018 28,862 4,6 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:47:17 31-03-2025 37,0082 28,8725 9,2 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:27:10 30-03-2025 37,1148 28,8415 16,8 1,1
YENIBAGYAKA-(MUGLA) 11:49:43 30-03-2025 37,1123 28,2367 11,6 1
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:49 29-03-2025 37,1472 28,805 8,1 2,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 16:28:02 29-03-2025 37,1435 27,9045 5,3 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 16:26:32 29-03-2025 37,1568 27,9695 9 1,2
IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) 15:49:10 29-03-2025 36,412 29,2358 6,6 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 23:21:40 28-03-2025 37,1548 28,82 16,9 1,1
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:53:28 28-03-2025 37,149 27,9317 0 1,4
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 09:01:27 28-03-2025 37,2632 28,0112 0 1,6
KOYCEGIZ (MUGLA) 03:50:32 28-03-2025 36,9465 28,6893 3,5 2,5
ULA (MUGLA) 22:38:28 27-03-2025 37,1022 28,4567 5 1,9
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:01:23 27-03-2025 37,0635 29,031 10 2,7
YERKESIK-(MUGLA) 19:34:48 27-03-2025 37,1368 28,2668 13,7 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 19:23:58 27-03-2025 37,1035 28,2133 7,2 2,9
DENIZOVA-(MUGLA) 19:22:31 27-03-2025 37,0863 28,173 13,1 1,6
ALGI-(MUGLA) 19:21:47 27-03-2025 37,1437 28,2587 8,1 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:40:01 25-03-2025 37,105 28,8688 12,1 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:21:21 25-03-2025 36,9688 28,8465 10,2 2,2
MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54) 02:57:54 25-03-2025 37,1303 28,1125 13,5 1,2
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:56:46 25-03-2025 37,1593 28,1157 12,1 1,3
BAGYAKA-(MUGLA) 00:52:53 25-03-2025 37,1087 28,1322 11,3 2,3
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