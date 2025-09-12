Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Eylül 2025

Son dakika Muğla deprem haberleri..Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Eylül 2025 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Muğla'da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 12 Eylül 2025 18:56:37 itibariyle Ege Denizi - [119.26 km] Datça () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Eylül 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.29 km] Ula (Muğla) 19:49:51 12-09-2025 37,04444 28,28917 7 1
KUYUCAK-(MUGLA) 19:34:38 12-09-2025 37,0525 28,2893 5,9 2,1
Menteşe (Muğla) 19:34:37 12-09-2025 37,05611 28,26806 7 1,9
Ege Denizi - [119.26 km] Datça (Muğla) 18:56:37 12-09-2025 35,78194 26,74611 23,56 3,5
Marmaris (Muğla) 18:39:36 12-09-2025 36,67833 28,07083 6,89 1
Seydikemer (Muğla) 10:39:39 12-09-2025 36,87444 29,57167 12,97 1,3
Seydikemer (Muğla) 10:28:27 12-09-2025 36,85722 29,56 8,65 1,7
Akdeniz - [68.00 km] Seydikemer (Muğla) 06:16:48 12-09-2025 36,01917 28,61389 6,83 1,4
Seydikemer (Muğla) 06:13:53 12-09-2025 36,84333 29,58611 7,5 1,5
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 06:13:51 12-09-2025 36,8668 29,6225 13,6 1,6
Seydikemer (Muğla) 04:03:02 12-09-2025 36,82556 29,53889 7 1,4
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 04:03:00 12-09-2025 36,815 29,5375 5,2 1,7
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 02:55:18 12-09-2025 36,8132 29,5195 7,6 1,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [135.13 km] Bodrum (Muğla) 01:59:38 12-09-2025 36,77306 25,77083 7 2,1
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 01:44:36 12-09-2025 36,872 29,6228 18,3 1,7
Seydikemer (Muğla) 12:26:44 11-09-2025 36,35444 29,29222 6,78 1
Menteşe (Muğla) 11:11:55 11-09-2025 37,24889 28,63917 7,03 1,1
MURATLAR-(MUGLA) 11:11:55 11-09-2025 37,236 28,631 12,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:08:44 11-09-2025 37,08472 28,57583 7 1,3
KIYRA-ULA (MUGLA) 11:08:43 11-09-2025 37,0713 28,539 16,9 1,5
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 15:49:46 10-09-2025 37,04 28,349 5 1,4
Yatağan (Muğla) 13:02:36 10-09-2025 37,35778 28,10028 7 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:47:05 10-09-2025 37,1493 28,602 7,9 1,2
Ege Denizi - [22.25 km] Datça (Muğla) 05:50:07 10-09-2025 36,57333 27,24889 11,39 1,7
ULA (MUGLA) 05:23:45 10-09-2025 37,092 28,3962 10,6 1,3
Akdeniz - [04.74 km] Marmaris (Muğla) 03:33:15 10-09-2025 36,65778 28,15667 57,63 1,2
Seydikemer (Muğla) 20:26:40 09-09-2025 36,43194 29,15556 6,75 1,3
Ege Denizi - [07.17 km] Datça (Muğla) 14:32:25 09-09-2025 36,7625 27,44861 6,99 0,8
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 02:04:32 09-09-2025 36,8907 29,0017 7,9 1,7
Dalaman (Muğla) 02:04:31 09-09-2025 36,88361 29,00083 12,5 1,8
Menteşe (Muğla) 23:20:15 08-09-2025 37,03806 28,1825 7 1,3
Menteşe (Muğla) 23:19:00 08-09-2025 37,03806 28,14917 6,98 1,3
Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla) 14:23:40 08-09-2025 36,16694 28,89667 7 1,6
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 11:09:11 08-09-2025 37,492 27,727 24,6 2,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla) 10:55:03 08-09-2025 36,97806 27,945 7 1,7
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 10:47:22 08-09-2025 37,4835 27,7403 6,8 3
Milas (Muğla) 10:47:22 08-09-2025 37,46806 27,75972 7 3
Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla) 09:28:34 08-09-2025 36,285 28,94806 38,9 1,5
Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla) 05:37:15 08-09-2025 36,25528 27,03861 7 2,4
Akdeniz - [14.29 km] Marmaris (Muğla) 03:10:00 08-09-2025 36,505 28,13583 71,07 1,5
Ula (Muğla) 17:27:14 07-09-2025 37,09417 28,39361 12,72 1,8
ULA (MUGLA) 17:27:14 07-09-2025 37,116 28,3958 5,4 1,9
Akdeniz - [43.27 km] Seydikemer (Muğla) 10:06:32 07-09-2025 36,11056 28,88417 15,58 2,1
Köyceğiz (Muğla) 05:49:18 07-09-2025 36,90722 28,77194 6,99 1,2
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:17 07-09-2025 36,9433 28,7798 7,8 1,4
Dalaman (Muğla) 14:41:56 06-09-2025 36,90083 28,95667 7 1,2
Seydikemer (Muğla) 09:23:12 06-09-2025 36,69278 29,34194 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla) 07:19:41 06-09-2025 36,93472 27,81889 10,25 2,9
YESILOVA-ULA (MUGLA) 04:50:22 06-09-2025 37,066 28,4197 11,2 1,3
Ula (Muğla) 04:50:22 06-09-2025 37,04861 28,3625 7 1
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUYUCAK-(MUGLA) 19:34:38 12-09-2025 37,0525 28,2893 5,9 2,1
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 06:13:51 12-09-2025 36,8668 29,6225 13,6 1,6
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 04:03:00 12-09-2025 36,815 29,5375 5,2 1,7
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 02:55:18 12-09-2025 36,8132 29,5195 7,6 1,6
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 01:44:36 12-09-2025 36,872 29,6228 18,3 1,7
MURATLAR-(MUGLA) 11:11:55 11-09-2025 37,236 28,631 12,9 1,4
KIYRA-ULA (MUGLA) 11:08:43 11-09-2025 37,0713 28,539 16,9 1,5
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 15:49:46 10-09-2025 37,04 28,349 5 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:47:05 10-09-2025 37,1493 28,602 7,9 1,2
ULA (MUGLA) 05:23:45 10-09-2025 37,092 28,3962 10,6 1,3
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 02:04:32 09-09-2025 36,8907 29,0017 7,9 1,7
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 11:09:11 08-09-2025 37,492 27,727 24,6 2,1
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 10:47:22 08-09-2025 37,4835 27,7403 6,8 3
ULA (MUGLA) 17:27:14 07-09-2025 37,116 28,3958 5,4 1,9
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:49:17 07-09-2025 36,9433 28,7798 7,8 1,4
YESILOVA-ULA (MUGLA) 04:50:22 06-09-2025 37,066 28,4197 11,2 1,3
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 20:43:43 05-09-2025 36,5967 28,0168 63,9 2,8
AKCAOVA-(MUGLA) 22:09:08 04-09-2025 37,2245 28,2965 27,7 1
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:00:22 02-09-2025 37,1517 27,9168 0 1,5
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:10:48 01-09-2025 37,1165 27,9562 0 1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:15:00 01-09-2025 36,9768 28,2753 8,1 1,5
ATAKOY-ULA (MUGLA) 21:17:42 31-08-2025 37,0467 28,4098 5 1,4
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:51:38 31-08-2025 36,3052 28,988 12,2 1,9
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:50:42 30-08-2025 37,1698 27,9803 0 1,1
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:49:56 30-08-2025 37,1328 27,992 0 1,4
DAGDIBI-(MUGLA) 04:03:37 28-08-2025 37,1777 28,243 4,1 1,5
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 04:07:44 27-08-2025 36,7017 29,377 5 2,5
YARAS (MUGLA) 18:47:35 25-08-2025 37,1582 28,4637 9,3 1,5
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) 09:57:55 25-08-2025 36,4485 29,1945 7,8 2
ULA (MUGLA) 06:59:13 25-08-2025 37,129 28,4287 3,2 1,8
MUGLA (MUGLA) 15:05:38 24-08-2025 37,2453 28,4097 5 1,7
YATAGAN (MUGLA) 12:15:48 24-08-2025 37,3565 28,1532 0 1,5
TURUNC-MARMARIS (MUGLA) 02:52:02 24-08-2025 36,7592 28,2343 64,2 2,5
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 22:17:36 22-08-2025 36,7185 29,1953 8 1,3
HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:25:56 22-08-2025 36,9587 28,6528 5,5 1,8
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 00:53:47 22-08-2025 37,0418 28,349 5 1,2
YESILCAM-ULA (MUGLA) 19:44:32 21-08-2025 37,0048 28,4153 4,6 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 04:26:03 19-08-2025 36,9703 28,2983 16,7 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:06:09 19-08-2025 36,9545 28,2842 7,4 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 08:05:32 18-08-2025 37,0152 28,2703 3,1 1,6
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 07:15:42 18-08-2025 36,7375 29,4625 5 2,9
OZLUCE (MUGLA) 01:37:48 18-08-2025 37,2778 28,5133 9,3 2
YENIKOY (MUGLA) 00:38:04 17-08-2025 37,1368 28,4183 20 1,3
YARAS (MUGLA) 06:56:10 16-08-2025 37,1357 28,4577 9 2,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 23:18:04 15-08-2025 36,9635 28,3558 5,3 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 23:06:54 15-08-2025 36,953 28,2857 15,9 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:08:53 15-08-2025 36,948 28,3035 13,6 2,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 03:43:57 14-08-2025 36,9525 28,3173 4,8 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:20:04 14-08-2025 36,9627 28,2962 11 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:46:38 14-08-2025 36,9658 28,26 7 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...