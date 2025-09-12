Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Eylül 2025
Tarih-saat 12 Eylül 2025 18:56:37 itibariyle Ege Denizi - [119.26 km] Datça (Muğla) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.29 km] Ula (Muğla)
|19:49:51 12-09-2025
|37,04444
|28,28917
|7
|1
|KUYUCAK-(MUGLA)
|19:34:38 12-09-2025
|37,0525
|28,2893
|5,9
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|19:34:37 12-09-2025
|37,05611
|28,26806
|7
|1,9
|Ege Denizi - [119.26 km] Datça (Muğla)
|18:56:37 12-09-2025
|35,78194
|26,74611
|23,56
|3,5
|Marmaris (Muğla)
|18:39:36 12-09-2025
|36,67833
|28,07083
|6,89
|1
|Seydikemer (Muğla)
|10:39:39 12-09-2025
|36,87444
|29,57167
|12,97
|1,3
|Seydikemer (Muğla)
|10:28:27 12-09-2025
|36,85722
|29,56
|8,65
|1,7
|Akdeniz - [68.00 km] Seydikemer (Muğla)
|06:16:48 12-09-2025
|36,01917
|28,61389
|6,83
|1,4
|Seydikemer (Muğla)
|06:13:53 12-09-2025
|36,84333
|29,58611
|7,5
|1,5
|BOGALAR-FETHIYE (MUGLA)
|06:13:51 12-09-2025
|36,8668
|29,6225
|13,6
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|04:03:02 12-09-2025
|36,82556
|29,53889
|7
|1,4
|YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)
|04:03:00 12-09-2025
|36,815
|29,5375
|5,2
|1,7
|YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)
|02:55:18 12-09-2025
|36,8132
|29,5195
|7,6
|1,6
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [135.13 km] Bodrum (Muğla)
|01:59:38 12-09-2025
|36,77306
|25,77083
|7
|2,1
|BOGALAR-FETHIYE (MUGLA)
|01:44:36 12-09-2025
|36,872
|29,6228
|18,3
|1,7
|Seydikemer (Muğla)
|12:26:44 11-09-2025
|36,35444
|29,29222
|6,78
|1
|Menteşe (Muğla)
|11:11:55 11-09-2025
|37,24889
|28,63917
|7,03
|1,1
|MURATLAR-(MUGLA)
|11:11:55 11-09-2025
|37,236
|28,631
|12,9
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|11:08:44 11-09-2025
|37,08472
|28,57583
|7
|1,3
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|11:08:43 11-09-2025
|37,0713
|28,539
|16,9
|1,5
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|15:49:46 10-09-2025
|37,04
|28,349
|5
|1,4
|Yatağan (Muğla)
|13:02:36 10-09-2025
|37,35778
|28,10028
|7
|1,4
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|12:47:05 10-09-2025
|37,1493
|28,602
|7,9
|1,2
|Ege Denizi - [22.25 km] Datça (Muğla)
|05:50:07 10-09-2025
|36,57333
|27,24889
|11,39
|1,7
|ULA (MUGLA)
|05:23:45 10-09-2025
|37,092
|28,3962
|10,6
|1,3
|Akdeniz - [04.74 km] Marmaris (Muğla)
|03:33:15 10-09-2025
|36,65778
|28,15667
|57,63
|1,2
|Seydikemer (Muğla)
|20:26:40 09-09-2025
|36,43194
|29,15556
|6,75
|1,3
|Ege Denizi - [07.17 km] Datça (Muğla)
|14:32:25 09-09-2025
|36,7625
|27,44861
|6,99
|0,8
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|02:04:32 09-09-2025
|36,8907
|29,0017
|7,9
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|02:04:31 09-09-2025
|36,88361
|29,00083
|12,5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|23:20:15 08-09-2025
|37,03806
|28,1825
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:19:00 08-09-2025
|37,03806
|28,14917
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla)
|14:23:40 08-09-2025
|36,16694
|28,89667
|7
|1,6
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|11:09:11 08-09-2025
|37,492
|27,727
|24,6
|2,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla)
|10:55:03 08-09-2025
|36,97806
|27,945
|7
|1,7
|CUKURKOY-MILAS (MUGLA)
|10:47:22 08-09-2025
|37,4835
|27,7403
|6,8
|3
|Milas (Muğla)
|10:47:22 08-09-2025
|37,46806
|27,75972
|7
|3
|Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla)
|09:28:34 08-09-2025
|36,285
|28,94806
|38,9
|1,5
|Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla)
|05:37:15 08-09-2025
|36,25528
|27,03861
|7
|2,4
|Akdeniz - [14.29 km] Marmaris (Muğla)
|03:10:00 08-09-2025
|36,505
|28,13583
|71,07
|1,5
|Ula (Muğla)
|17:27:14 07-09-2025
|37,09417
|28,39361
|12,72
|1,8
|ULA (MUGLA)
|17:27:14 07-09-2025
|37,116
|28,3958
|5,4
|1,9
|Akdeniz - [43.27 km] Seydikemer (Muğla)
|10:06:32 07-09-2025
|36,11056
|28,88417
|15,58
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|05:49:18 07-09-2025
|36,90722
|28,77194
|6,99
|1,2
|BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:49:17 07-09-2025
|36,9433
|28,7798
|7,8
|1,4
|Dalaman (Muğla)
|14:41:56 06-09-2025
|36,90083
|28,95667
|7
|1,2
|Seydikemer (Muğla)
|09:23:12 06-09-2025
|36,69278
|29,34194
|7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.53 km] Milas (Muğla)
|07:19:41 06-09-2025
|36,93472
|27,81889
|10,25
|2,9
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|04:50:22 06-09-2025
|37,066
|28,4197
|11,2
|1,3
|Ula (Muğla)
|04:50:22 06-09-2025
|37,04861
|28,3625
|7
|1
