Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat 2025

Tarih-saat 12 Şubat 2025 12:02:08 itibariyle Ege Denizi, Sikinoz Adası (Sikinos) - [192.89 km] Bodrum () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Şubat 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Sikinoz Adası (Sikinos) - [192.89 km] Bodrum (Muğla) 12:02:08 12-02-2025 36,67611 25,13556 15 3,5
Akdeniz - [123.06 km] Marmaris (Muğla) 00:26:39 12-02-2025 35,55139 27,80139 7 2,7
ULA (MUGLA) 23:18:18 11-02-2025 37,0935 28,4333 12,1 1,1
Akdeniz - [21.93 km] Ortaca (Muğla) 22:37:05 11-02-2025 36,65222 28,47111 7 1,2
MURATLAR-(MUGLA) 20:44:51 11-02-2025 37,2377 28,6688 9 1,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.47 km] Bodrum (Muğla) 17:55:23 11-02-2025 36,79639 25,80694 6,71 3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [136.43 km] Bodrum (Muğla) 17:19:51 11-02-2025 36,79 25,75194 7 4,4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [126.82 km] Bodrum (Muğla) 16:06:29 11-02-2025 36,82083 25,85444 7 2,6
Akdeniz - [30.43 km] Fethiye (Muğla) 15:26:58 11-02-2025 36,35444 28,81583 7,02 1,4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.60 km] Bodrum (Muğla) 11:47:56 11-02-2025 36,78111 25,80917 7 2,7
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.04 km] Bodrum (Muğla) 11:46:32 11-02-2025 36,80833 25,88889 11,3 2,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [127.17 km] Bodrum (Muğla) 11:11:27 11-02-2025 36,78722 25,85833 7 4
Ege Denizi - [102.65 km] Datça (Muğla) 09:16:45 11-02-2025 36,19139 26,48639 7 4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [133.97 km] Bodrum (Muğla) 00:06:22 11-02-2025 36,77611 25,78333 7 2,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 23:51:59 10-02-2025 36,9222 28,2835 5 1,3
Köyceğiz (Muğla) 23:45:52 10-02-2025 37,01806 28,93333 7 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:45:51 10-02-2025 37,066 28,9693 10,7 2,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 23:27:02 10-02-2025 36,9057 28,2778 16,8 1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:01:16 10-02-2025 37,0198 28,9662 13,5 1,8
Köyceğiz (Muğla) 23:01:16 10-02-2025 37,02083 28,96139 7 1,6
Akdeniz - [65.95 km] Marmaris (Muğla) 19:41:05 10-02-2025 36,03889 28,06083 6,61 2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:19:51 10-02-2025 37,142 27,9257 0 1,2
Ula (Muğla) 12:03:45 10-02-2025 37,05778 28,34389 7 2,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 12:03:44 10-02-2025 37,0415 28,3265 10,4 2,2
Akdeniz - [20.51 km] Ortaca (Muğla) 08:20:35 10-02-2025 36,53833 28,63528 39,28 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:36:20 10-02-2025 37,0993 28,8613 11,4 1,1
Köyceğiz (Muğla) 05:36:20 10-02-2025 37,11 28,85028 7,04 1,2
Marmaris (Muğla) 19:34:40 09-02-2025 36,70861 28,11778 7 1,8
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:34:38 09-02-2025 36,6752 28,0957 12,3 1,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.26 km] Bodrum (Muğla) 19:00:54 09-02-2025 36,76972 25,78167 7 2,8
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [173.56 km] Bodrum (Muğla) 14:59:39 09-02-2025 36,40611 25,46556 5,42 4,5
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [137.11 km] Bodrum (Muğla) 09:32:50 09-02-2025 36,79333 25,74333 7 2,3
Marmaris (Muğla) 09:11:25 09-02-2025 36,95917 28,3 7,02 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 09:11:25 09-02-2025 36,9593 28,2702 10,4 1,8
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [121.96 km] Bodrum (Muğla) 08:16:14 09-02-2025 36,85306 25,90306 7 2,3
Ula (Muğla) 06:10:25 09-02-2025 37,08583 28,37167 4,53 1,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [125.32 km] Bodrum (Muğla) 04:17:55 09-02-2025 36,83861 25,86778 12,34 2,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [133.28 km] Bodrum (Muğla) 03:13:17 09-02-2025 36,78444 25,78917 7,54 2,1
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [113.23 km] Bodrum (Muğla) 03:07:59 09-02-2025 36,88889 25,99583 6,85 2,4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.85 km] Bodrum (Muğla) 23:21:27 08-02-2025 36,80639 25,81167 7 2,3
Marmaris (Muğla) 22:27:32 08-02-2025 36,95667 28,295 7 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:27:32 08-02-2025 36,9497 28,2945 5,1 1,4
Ege Denizi - [05.07 km] Bodrum (Muğla) 21:20:02 08-02-2025 36,98722 27,38972 7,82 1,8
Menteşe (Muğla) 20:25:17 08-02-2025 37,18 28,7175 10,91 1,3
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.27 km] Bodrum (Muğla) 18:03:32 08-02-2025 36,8 25,77417 9,9 2,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.97 km] Bodrum (Muğla) 17:04:48 08-02-2025 36,77639 25,79472 7 3,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.57 km] Marmaris (Muğla) 13:33:13 08-02-2025 36,93333 28,16139 7 2,1
Ege Denizi - [88.64 km] Bodrum (Muğla) 13:32:33 08-02-2025 36,55361 26,44194 7 2,9
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] Bodrum (Muğla) 12:30:34 08-02-2025 36,92722 27,66333 7 1,7
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ULA (MUGLA) 23:18:18 11-02-2025 37,0935 28,4333 12,1 1,1
MURATLAR-(MUGLA) 20:44:51 11-02-2025 37,2377 28,6688 9 1,9
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 23:51:59 10-02-2025 36,9222 28,2835 5 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:45:51 10-02-2025 37,066 28,9693 10,7 2,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 23:27:02 10-02-2025 36,9057 28,2778 16,8 1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:01:16 10-02-2025 37,0198 28,9662 13,5 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:19:51 10-02-2025 37,142 27,9257 0 1,2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 12:03:44 10-02-2025 37,0415 28,3265 10,4 2,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:36:20 10-02-2025 37,0993 28,8613 11,4 1,1
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:34:38 09-02-2025 36,6752 28,0957 12,3 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 09:11:25 09-02-2025 36,9593 28,2702 10,4 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:27:32 08-02-2025 36,9497 28,2945 5,1 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:37:48 08-02-2025 37,1567 27,9242 0 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:39:28 08-02-2025 36,9607 28,2595 11,2 2
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 10:31:07 08-02-2025 36,8993 28,9358 3,6 3,1
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 06:42:08 08-02-2025 36,9118 28,1762 11,3 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:27:33 08-02-2025 37,1603 28,8097 15,2 1,3
ORNEKKOY-ULA (MUGLA) 02:05:00 08-02-2025 37,014 28,5222 5 1,8
INLICE-FETHIYE (MUGLA) 23:24:13 07-02-2025 36,7705 29,0297 5 1,2
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 22:05:17 07-02-2025 36,9152 28,2565 5 1,6
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 19:39:28 07-02-2025 37,1092 28,5212 3,6 2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 13:06:43 07-02-2025 36,6992 28,1995 49,8 2,4
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 04:08:03 07-02-2025 36,8063 28,3297 67,8 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:08:17 06-02-2025 37,1873 27,9243 0 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 19:35:50 05-02-2025 37,0392 28,2815 1,2 1,7
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:56:23 02-02-2025 37,1858 27,9293 13,6 1,5
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 11:15:57 01-02-2025 36,8812 29,0277 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 23:53:50 31-01-2025 37,1547 28,817 2,3 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
OZLUCE (MUGLA) 06:29:13 27-01-2025 37,244 28,5035 16,3 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3

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