Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2025

Tarih-saat 13 Ağustos 2025 20:39:15 itibariyle Ege Denizi - [66.22 km] Datça () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla) 20:39:15 13-08-2025 36,31944 26,87222 56,87 4,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:12:50 13-08-2025 36,9615 28,2602 15,6 1,7
Köyceğiz (Muğla) 07:07:14 12-08-2025 36,98389 28,65111 8 0,8
Menteşe (Muğla) 06:32:08 12-08-2025 37,24472 28,36611 7,2 1,7
Köyceğiz (Muğla) 00:08:41 12-08-2025 37,09056 28,60833 6,97 1,1
Milas (Muğla) 23:36:51 11-08-2025 37,32528 27,69917 7,14 1,4
Marmaris (Muğla) 19:37:01 11-08-2025 36,97611 28,30639 6,98 1,4
Akdeniz - [21.98 km] Dalaman (Muğla) 13:13:44 11-08-2025 36,50472 28,77028 7,02 2,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:38:20 11-08-2025 36,9485 28,2743 5,3 1,5
KUYUCAK (MUGLA) 18:14:12 10-08-2025 37,0382 28,2857 5 1,3
Menteşe (Muğla) 17:43:24 10-08-2025 37,22472 28,15222 6,97 1,3
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 17:43:23 10-08-2025 37,2277 28,1012 5,1 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla) 13:03:21 10-08-2025 36,96389 27,76222 7,07 1,7
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:06:30 10-08-2025 37,0597 28,5937 19,6 1
Köyceğiz (Muğla) 10:06:30 10-08-2025 37,09056 28,59 7,21 1,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:52:07 10-08-2025 37,0507 28,3348 3,2 1,9
Ula (Muğla) 05:52:07 10-08-2025 37,06722 28,38056 7,02 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:51:39 10-08-2025 37,0612 28,3398 4,2 2
Ula (Muğla) 05:51:38 10-08-2025 37,08778 28,35667 7 1,6
AKYAKA-ULA (MUGLA) 04:59:26 10-08-2025 37,0637 28,3305 5,7 2
Ege Denizi - [33.50 km] Bodrum (Muğla) 02:32:27 10-08-2025 36,74222 27,04139 4,98 1,8
GOKOVA-ULA (MUGLA) 02:25:11 10-08-2025 37,0485 28,3485 4 0,8
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:52:43 10-08-2025 37,0602 28,3423 6,1 2,3
Ula (Muğla) 01:52:43 10-08-2025 37,07083 28,355 8,77 2,1
Ege Denizi - [33.95 km] Datça (Muğla) 00:55:54 10-08-2025 36,71 27,06778 6,16 1,5
Ege Denizi - [66.93 km] Datça (Muğla) 22:22:06 09-08-2025 36,09333 27,38472 19,6 1,9
Ege Denizi - [50.99 km] Datça (Muğla) 20:48:08 09-08-2025 36,2375 27,50778 9,83 1,7
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 20:48:07 09-08-2025 36,2613 27,5217 5 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.98 km] Bodrum (Muğla) 16:41:52 09-08-2025 36,93333 27,62028 7 1,1
Akdeniz - [79.90 km] Marmaris (Muğla) 14:48:37 09-08-2025 35,91556 28,19917 7,03 2,5
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:40:28 09-08-2025 36,5618 28,1542 18,9 1,2
Akdeniz - [23.22 km] Marmaris (Muğla) 13:40:26 09-08-2025 36,48917 28,29889 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.80 km] Bodrum (Muğla) 08:20:27 09-08-2025 36,89889 27,73444 6,97 1,2
Akdeniz - [19.10 km] Ortaca (Muğla) 05:54:40 09-08-2025 36,54278 28,69222 18,5 1,2
Akdeniz - [145.55 km] Marmaris (Muğla) 01:01:27 09-08-2025 35,35722 27,72833 4,99 1,8
Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla) 22:09:36 08-08-2025 36,03611 28,03556 7,04 1,7
Akdeniz - [147.46 km] Datça (Muğla) 20:41:31 08-08-2025 35,38222 27,18833 4,26 1,9
Akdeniz - [08.55 km] Marmaris (Muğla) 20:05:47 08-08-2025 36,55667 28,12972 7,49 1,9
Marmaris (Muğla) 19:37:58 08-08-2025 36,96861 28,2925 7 1,3
Marmaris (Muğla) 19:30:29 08-08-2025 36,97278 28,28444 7 1,4
Akdeniz - [09.86 km] Marmaris (Muğla) 14:57:11 08-08-2025 36,54389 28,12444 7 1,7
Bodrum (Muğla) 07:44:15 08-08-2025 36,995 27,6575 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 06:44:17 08-08-2025 37,08639 28,60806 6,99 1,1
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 06:44:16 08-08-2025 37,0805 28,6895 4,5 1,4
Köyceğiz (Muğla) 05:57:37 08-08-2025 37,08861 28,59694 7 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:57:36 08-08-2025 37,0405 28,6132 15,1 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.10 km] Bodrum (Muğla) 01:49:07 08-08-2025 36,94222 27,69167 4,84 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.57 km] Menteşe (Muğla) 07:38:38 07-08-2025 37,02889 28,24278 7 1,6
Marmaris (Muğla) 04:32:51 07-08-2025 36,975 28,27583 7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 04:32:50 07-08-2025 36,9515 28,2933 12,9 1,7
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:12:50 13-08-2025 36,9615 28,2602 15,6 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:38:20 11-08-2025 36,9485 28,2743 5,3 1,5
KUYUCAK (MUGLA) 18:14:12 10-08-2025 37,0382 28,2857 5 1,3
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 17:43:23 10-08-2025 37,2277 28,1012 5,1 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:06:30 10-08-2025 37,0597 28,5937 19,6 1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:52:07 10-08-2025 37,0507 28,3348 3,2 1,9
AKYAKA-ULA (MUGLA) 05:51:39 10-08-2025 37,0612 28,3398 4,2 2
AKYAKA-ULA (MUGLA) 04:59:26 10-08-2025 37,0637 28,3305 5,7 2
GOKOVA-ULA (MUGLA) 02:25:11 10-08-2025 37,0485 28,3485 4 0,8
AKYAKA-ULA (MUGLA) 01:52:43 10-08-2025 37,0602 28,3423 6,1 2,3
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 20:48:07 09-08-2025 36,2613 27,5217 5 1,7
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:40:28 09-08-2025 36,5618 28,1542 18,9 1,2
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 06:44:16 08-08-2025 37,0805 28,6895 4,5 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:57:36 08-08-2025 37,0405 28,6132 15,1 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 04:32:50 07-08-2025 36,9515 28,2933 12,9 1,7
ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) 16:40:59 06-08-2025 36,6425 29,3135 2,8 2,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:37 06-08-2025 36,961 28,2632 13,8 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 14:27:06 06-08-2025 36,9613 28,2963 10,3 2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 14:24:33 06-08-2025 36,9387 28,3705 16,1 2
KULTAK-MILAS (MUGLA) 13:02:42 06-08-2025 37,0327 28,0677 6,6 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:21:50 06-08-2025 36,957 28,2758 14,8 0,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:48:27 06-08-2025 36,958 28,2997 9,5 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:11:03 06-08-2025 36,9613 28,2805 15,1 1,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:47:41 05-08-2025 36,9645 28,2977 8 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:21:50 05-08-2025 36,9652 28,2252 16,9 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:20:28 05-08-2025 36,958 28,2807 8,3 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 16:41:01 05-08-2025 36,9728 28,3272 16 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:35:38 05-08-2025 36,962 28,2642 15,7 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:30:03 05-08-2025 36,987 28,269 16,1 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 10:56:18 05-08-2025 36,9577 28,2857 7,9 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 06:42:54 05-08-2025 36,9595 28,2907 7,9 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:46:38 05-08-2025 36,9612 28,288 3,4 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:42:35 05-08-2025 36,9587 28,2748 11,5 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:52:52 05-08-2025 36,9617 28,2805 10,8 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:49:56 05-08-2025 36,9617 28,2805 4,3 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:49:12 05-08-2025 36,9597 28,284 12,7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:36:14 05-08-2025 36,9593 28,288 3,2 1,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:12:36 05-08-2025 36,9577 28,2697 12,3 1,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:24:02 05-08-2025 36,963 28,275 21,2 1,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 00:53:22 05-08-2025 36,9602 28,3167 5 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:17:22 04-08-2025 36,968 28,2698 9,9 1,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:16:57 04-08-2025 36,9645 28,2975 16,7 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:09:14 04-08-2025 36,9585 28,2868 3,3 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 20:06:01 04-08-2025 36,9707 28,2895 14,4 3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:29:07 04-08-2025 36,9565 28,2928 4,6 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:50:01 04-08-2025 36,9638 28,2948 12 2,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 18:17:39 04-08-2025 36,9733 28,2868 15,1 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 17:15:18 04-08-2025 36,964 28,2732 12,7 2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:11:57 04-08-2025 36,957 28,246 9 2
BODRUM (MUGLA) 11:11:39 04-08-2025 36,9937 27,4622 24,8 1,4
