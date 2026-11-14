Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Kasım 2026
14.11.2026 07:40
NTV
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Tarih-saat 14 Kasım 2026 07:18 itibariyle Datça (Muğla) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|14 Kasım 2026 07:18
|34.1458
|26.2703
|10.46
|3.80
|Ege Denizi - [68.38 km] Datça (Muğla)
|14 Kasım 2026 04:12
|36.5307
|26.7103
|8.50
|2.70
|Seydikemer (Muğla)
|14 Kasım 2026 01:37
|36.6542
|29.3578
|7.00
|1.60
|Menteşe (Muğla)
|13 Kasım 2026 20:03
|37.2470
|28.5255
|7.41
|1.10
|Seydikemer (Muğla)
|13 Kasım 2026 10:50
|36.6810
|29.3142
|7.00
|1.70
|Akdeniz - [176.65 km] Datça (Muğla)
|13 Kasım 2026 08:05
|35.1622
|26.9157
|6.48
|3.10