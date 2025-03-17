imsakiye

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Mart 2025

Son dakika Muğla deprem haberleri..Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla Kandilli ve AFAD son depremler.. 17 Mart 2025 Muğla deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Muğla'da? Muğla son deprem büyüklüğü ne kadar? Muğla'da ve Muğla yakınındaki depremler nelerdir? Muğla'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Muğla canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Muğla deprem haberleri.. Muğla'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Muğla'da deprem mi oldu? Deprem Muğla'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Muğla'da nerede deprem oldu? Muğla deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Mart 2025

Tarih-saat 17 Mart 2025 16:38:30 itibariyle Akdeniz - [175.53 km] Datça () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 17 Mart 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [175.53 km] Datça (Muğla) 16:38:30 17-03-2025 35,15389 27,005 9,08 3,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:34:37 17-03-2025 36,9723 28,272 15,2 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:45:33 17-03-2025 36,9737 28,3 7,8 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Bodrum (Muğla) 13:42:50 17-03-2025 36,94167 27,72889 7 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 13:26:44 17-03-2025 36,973 28,2785 13,3 1,7
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:40:26 17-03-2025 37,143 27,9498 0 1,7
KIRAN-(MUGLA) 09:04:39 17-03-2025 37,0785 28,1963 13,8 1,4
Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla) 04:10:28 17-03-2025 36,02361 27,45361 9,43 1,5
Köyceğiz (Muğla) 01:12:11 17-03-2025 37,13583 28,85806 7 1,3
Köyceğiz (Muğla) 23:31:46 16-03-2025 36,95056 28,62694 7 1,2
Fethiye (Muğla) 21:30:44 16-03-2025 36,55417 29,04889 7,01 2,4
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) 21:30:44 16-03-2025 36,6058 29,0628 9,8 2,5
Seydikemer (Muğla) 16:48:49 16-03-2025 36,81139 29,32 6,98 1,3
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) 06:50:41 16-03-2025 37,3323 28,0612 10,6 1,6
Yatağan (Muğla) 06:50:41 16-03-2025 37,27917 28,07556 6,98 1,4
Köyceğiz (Muğla) 02:34:00 16-03-2025 36,955 28,83694 7 2,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:33:58 16-03-2025 36,966 28,8292 4 2,2
Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla) 01:04:41 16-03-2025 36,59639 28,68528 15,88 1,6
Dalaman (Muğla) 23:31:41 15-03-2025 36,87083 28,97056 26,54 1
Akdeniz - [06.53 km] Köyceğiz (Muğla) 21:38:11 15-03-2025 36,77694 28,56972 7,02 1
Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla) 04:26:12 15-03-2025 36,22389 26,97194 22,64 1,4
Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla) 03:11:37 15-03-2025 36,53417 28,76361 7,06 1
Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla) 01:43:39 15-03-2025 36,07778 27,75611 6,79 1,1
Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla) 00:43:10 15-03-2025 35,51083 27,48611 7,28 1,2
Marmaris (Muğla) 23:41:24 14-03-2025 36,73639 28,20444 57,01 1,6
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 23:41:23 14-03-2025 36,7252 28,1862 59,9 2,1
Menteşe (Muğla) 19:43:08 14-03-2025 37,21111 28,75889 7,01 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 19:43:07 14-03-2025 37,1572 28,8122 9 1,6
Akdeniz - [27.18 km] Ortaca (Muğla) 19:25:30 14-03-2025 36,46972 28,70111 7,03 1,1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:18:16 14-03-2025 37,0975 28,9047 14,3 1,7
Ula (Muğla) 16:18:15 14-03-2025 37,11889 28,54722 7 1,5
Menteşe (Muğla) 10:33:12 14-03-2025 37,15278 28,13889 7 1,5
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 10:33:12 14-03-2025 37,167 28,1852 0 1,9
Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla) 03:55:14 14-03-2025 36,02306 28,135 5,54 1,4
Ula (Muğla) 03:13:40 14-03-2025 37,06889 28,43361 7 1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 03:13:40 14-03-2025 37,0852 28,447 10,6 1,5
Ula (Muğla) 03:09:15 14-03-2025 37,13833 28,54778 7 0,8
Akdeniz - [57.89 km] Marmaris (Muğla) 02:51:23 14-03-2025 36,11111 28,14583 6,78 1,8
Menteşe (Muğla) 02:14:49 14-03-2025 37,14972 28,82389 7 1,3
Menteşe (Muğla) 01:12:01 14-03-2025 37,16722 28,15111 10,33 2,7
MEKE-(MUGLA) 01:12:01 14-03-2025 37,1277 28,1438 12 3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
Menteşe (Muğla) 23:59:42 13-03-2025 37,14667 28,81306 6,99 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla) 23:29:09 13-03-2025 36,10889 27,81917 7,23 1,6
Menteşe (Muğla) 19:50:06 13-03-2025 37,14083 28,18889 7 1,9
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
Ula (Muğla) 19:37:24 13-03-2025 36,96528 28,46833 7 1,2
Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla) 12:06:44 13-03-2025 35,33278 26,90917 7,13 3
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:34:37 17-03-2025 36,9723 28,272 15,2 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:45:33 17-03-2025 36,9737 28,3 7,8 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 13:26:44 17-03-2025 36,973 28,2785 13,3 1,7
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:40:26 17-03-2025 37,143 27,9498 0 1,7
KIRAN-(MUGLA) 09:04:39 17-03-2025 37,0785 28,1963 13,8 1,4
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) 21:30:44 16-03-2025 36,6058 29,0628 9,8 2,5
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) 06:50:41 16-03-2025 37,3323 28,0612 10,6 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:33:58 16-03-2025 36,966 28,8292 4 2,2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 23:41:23 14-03-2025 36,7252 28,1862 59,9 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 19:43:07 14-03-2025 37,1572 28,8122 9 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:18:16 14-03-2025 37,0975 28,9047 14,3 1,7
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 10:33:12 14-03-2025 37,167 28,1852 0 1,9
YESILOVA-ULA (MUGLA) 03:13:40 14-03-2025 37,0852 28,447 10,6 1,5
MEKE-(MUGLA) 01:12:01 14-03-2025 37,1277 28,1438 12 3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:26:33 13-03-2025 36,4942 29,0335 10,3 2
KARACAOREN-(MUGLA) 03:21:44 13-03-2025 37,1612 28,7957 5 1,8
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 12:56:55 12-03-2025 36,6977 28,1327 4,4 2,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 11:00:27 12-03-2025 36,944 28,2417 8,4 1,5
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 08:16:18 12-03-2025 36,7165 28,0948 2,9 1,2
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 07:13:53 12-03-2025 36,7073 28,1667 6,3 2,2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 04:40:33 12-03-2025 36,5788 28,7553 22,9 1,7
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 22:45:54 11-03-2025 36,8127 29,1465 4,2 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:56:30 11-03-2025 37,1182 28,8328 5,1 1,6
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) 12:51:27 11-03-2025 37,2503 27,864 2,2 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:48 11-03-2025 37,1272 28,8585 12,4 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:46 11-03-2025 37,1232 28,8902 14 2,1
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 19:00:58 10-03-2025 36,487 28,9318 24,4 2
KARACAOREN-(MUGLA) 06:36:28 10-03-2025 37,1407 28,8142 7,5 2,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:35:33 09-03-2025 37,1403 27,8915 13,1 1,6
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 03:57:05 09-03-2025 37,1573 28,546 7,2 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:43:43 08-03-2025 37,1323 28,8415 4,9 2
ULA (MUGLA) 21:31:29 07-03-2025 37,113 28,4152 4,5 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 13:19:12 07-03-2025 37,144 27,8608 0 1,7
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 09:27:54 07-03-2025 37,1018 28,3682 6,3 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:46:58 06-03-2025 37,1302 28,8487 14,1 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 22:18:19 06-03-2025 37,1307 28,835 4,7 1,3
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 18:14:52 06-03-2025 36,9082 28,9958 8,9 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 11:14:14 06-03-2025 37,1705 28,8353 9,3 1,7
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 09:20:18 06-03-2025 36,7253 27,7608 74,4 2,5
KARACAOREN-(MUGLA) 06:08:30 06-03-2025 37,1638 28,8213 5 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:15:53 06-03-2025 37,1612 28,8048 13,5 1,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 04:15:29 06-03-2025 36,6013 27,7882 7,6 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 02:54:03 06-03-2025 37,164 28,8192 8,3 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:49:50 05-03-2025 37,1477 28,8255 13,7 1,6
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 02:00:19 05-03-2025 36,794 28,0832 7,1 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:33:11 05-03-2025 36,9813 28,288 10,7 0,9
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...