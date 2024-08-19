Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ağustos 2024

Tarih-saat 19 Ağustos 2024 07:32:38 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [234.40 km] Datça (Muğla) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 19 Ağustos 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
|Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [47.09 km] Marmaris (Muğla)
|05:09:24 05-08-2024
|36,23333
|28,28944
|39,67
|1,8
|Ege Denizi - [55.73 km] Datça (Muğla)
|04:00:41 05-08-2024
|36,57861
|26,84083
|7,4
|2,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.77 km] Marmaris (Muğla)
|21:35:40 04-08-2024
|36,99222
|28,23722
|7,07
|1,4
|Dalaman (Muğla)
|14:20:19 04-08-2024
|36,89639
|28,95583
|7
|1,4
|Akdeniz - [21.53 km] Dalaman (Muğla)
|06:45:30 04-08-2024
|36,50778
|28,84056
|6,93
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|01:29:16 04-08-2024
|36,94306
|28,79194
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.65 km] Bodrum (Muğla)
|17:56:46 03-08-2024
|36,98333
|27,75528
|6,96
|2,1
|Yatağan (Muğla)
|15:01:58 03-08-2024
|37,30806
|28,17972
|7
|2
|Akdeniz - [56.97 km] Marmaris (Muğla)
|08:40:46 03-08-2024
|36,11917
|28,14083
|7,14
|1,3
|Bodrum (Muğla)
|05:41:48 03-08-2024
|37,0375
|27,71833
|7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.64 km] Bodrum (Muğla)
|05:27:00 03-08-2024
|36,93639
|27,7475
|7,82
|1,4
|Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)
|04:52:50 03-08-2024
|35,58917
|27,26306
|6
|1,9
|Ege Denizi - [111.44 km] Datça (Muğla)
|20:29:56 02-08-2024
|35,76944
|26,96417
|8,38
|2,2
|Akdeniz - [44.96 km] Ortaca (Muğla)
|10:23:42 02-08-2024
|36,34694
|28,49306
|6,65
|1,3
|Dalaman (Muğla)
|09:09:14 02-08-2024
|36,94583
|29,06111
|7
|1,8
|Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ELCIK-DALAMAN (MUGLA)
|14:20:17 04-08-2024
|36,8525
|28,9698
|26,5
|1,4
|YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:29:17 04-08-2024
|36,9973
|28,7417
|7,6
|1,5
|BOZALAN-MILAS (MUGLA)
|17:56:45 03-08-2024
|37,0333
|27,8133
|5
|2,5
|KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)
|15:01:57 03-08-2024
|37,2828
|28,1032
|5,1
|2,4
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:18:07 03-08-2024
|36,941
|28,9405
|5,8
|2,4
|ULA (MUGLA)
|00:25:54 03-08-2024
|37,0937
|28,3935
|17,1
|1,1
|EKINANBARI-MILAS (MUGLA)
|13:18:16 02-08-2024
|37,2462
|27,6492
|0
|1,5
|NARLI-DALAMAN (MUGLA)
|09:09:13 02-08-2024
|36,9687
|29,0515
|5,3
|2,1
|YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA)
|15:40:55 01-08-2024
|36,731
|29,0642
|23,8
|1,6
|KOYCEGIZ (MUGLA)
|14:37:30 31-07-2024
|36,959
|28,6687
|6,6
|2
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