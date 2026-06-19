Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Haziran 2026
19.06.2026 16:50
NTV
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Tarih-saat 19 Haziran 2026 16:18 itibariyle Bodrum (Muğla) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|19 Haziran 2026 16:18
|35.1903
|23.1436
|5.60
|3.70
|Marmaris (Muğla)
|19 Haziran 2026 12:52
|36.7900
|28.2497
|16.34
|1.20
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.97 km] Datça (Muğla)
|19 Haziran 2026 11:15
|36.8414
|27.9231
|7.00
|1.30
|Ula (Muğla)
|19 Haziran 2026 09:40
|37.1069
|28.4261
|12.68
|1.60
|Ege Denizi - [65.45 km] Datça (Muğla)
|19 Haziran 2026 04:46
|36.4378
|26.7889
|36.54
|1.80
|Akdeniz - [195.31 km] Datça (Muğla)
|19 Haziran 2026 02:55
|35.0275
|26.7522
|13.72
|2.30