Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Nisan 2025

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Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Nisan 2025
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Tarih-saat 20 Nisan 2025 09:22:23 itibariyle Ege Denizi - [125.47 km] Datça () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 20 Nisan 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla) 09:22:23 20-04-2025 35,69583 26,79278 18,21 3,5
Dalaman (Muğla) 02:03:45 20-04-2025 36,86611 29,2075 7 1,1
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
Köyceğiz (Muğla) 21:29:09 19-04-2025 37,00472 28,72778 7 1,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:00:55 19-04-2025 36,592 28,79 10,1 1,5
Akdeniz - [17.07 km] Dalaman (Muğla) 06:00:55 19-04-2025 36,54889 28,77556 6,99 1,4
Akdeniz - [17.81 km] Dalaman (Muğla) 05:59:36 19-04-2025 36,54 28,82111 21,35 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.18 km] Marmaris (Muğla) 02:26:11 19-04-2025 36,99833 28,23722 7 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:26:10 19-04-2025 36,9772 28,2275 4,6 1,8
Ege Denizi - [80.61 km] Datça (Muğla) 21:08:52 18-04-2025 35,97917 27,66917 27,59 1,8
Menteşe (Muğla) 18:43:40 18-04-2025 37,02111 28,10417 7 1,6
KULTAK-MILAS (MUGLA) 18:43:40 18-04-2025 37,0475 28,0713 7,3 1,6
SARNICKOY-(MUGLA) 18:42:11 18-04-2025 37,0722 28,1097 5,2 1,8
Menteşe (Muğla) 18:42:10 18-04-2025 37,01417 28,10611 7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.78 km] Marmaris (Muğla) 18:16:14 18-04-2025 36,99639 28,24111 7 1,4
Ege Denizi - [12.35 km] Marmaris (Muğla) 17:42:36 18-04-2025 36,60417 27,95917 4,51 1,1
Ege Denizi - [74.89 km] Datça (Muğla) 14:18:08 18-04-2025 36,01972 27,47056 9,07 2,3
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 13:01:55 18-04-2025 37,116 27,8327 0 1,6
Ege Denizi - [88.95 km] Datça (Muğla) 06:57:43 18-04-2025 35,90528 27,27333 15,19 1,8
Akdeniz - [18.81 km] Dalaman (Muğla) 05:24:33 18-04-2025 36,53389 28,76917 7 1,1
Ege Denizi - [65.65 km] Bodrum (Muğla) 03:58:38 18-04-2025 36,85222 26,5475 6,55 3,1
Ege Denizi - [64.95 km] Bodrum (Muğla) 03:34:24 18-04-2025 36,84722 26,5575 13,11 1,9
Akdeniz - [10.69 km] Dalaman (Muğla) 03:16:56 18-04-2025 36,60667 28,78083 7 1,1
Akdeniz - [17.53 km] Dalaman (Muğla) 03:07:10 18-04-2025 36,54222 28,81111 6,83 0,7
Menteşe (Muğla) 01:34:18 18-04-2025 37,13444 28,83917 7 1
Ege Denizi - [74.28 km] Datça (Muğla) 01:12:59 18-04-2025 36,02694 27,51 14,98 3,3
Ege Denizi - [59.39 km] Bodrum (Muğla) 01:08:31 18-04-2025 36,89167 26,6075 7,72 1,5
Ege Denizi - [95.13 km] Datça (Muğla) 22:49:00 17-04-2025 35,86972 27,15806 7 2,9
Seydikemer (Muğla) 21:10:49 17-04-2025 36,55083 29,38944 7 1
Ege Denizi - [27.33 km] Marmaris (Muğla) 21:06:37 17-04-2025 36,46028 27,89028 61,23 1,8
Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla) 18:36:40 17-04-2025 36,055 28,11722 12,1 2,7
Marmaris (Muğla) 09:11:38 17-04-2025 36,99389 28,22556 9,81 2,3
DAGPINAR-(MUGLA) 05:50:09 17-04-2025 37,1303 28,0715 11,3 1,6
Milas (Muğla) 05:50:07 17-04-2025 37,11694 28,03611 7,82 1,5
Bodrum (Muğla) 01:48:41 17-04-2025 37,00278 27,67056 7 1
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:57:32 16-04-2025 37,0892 27,8945 0 1,6
Akdeniz - [67.29 km] Marmaris (Muğla) 11:52:10 16-04-2025 36,02556 28,1 6,93 2,1
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 04:17:14 16-04-2025 36,34 29,1193 22,1 2
Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla) 03:33:42 16-04-2025 35,76528 27,59556 13,18 2
Köyceğiz (Muğla) 16:16:35 15-04-2025 36,96611 28,88972 6,94 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:57:53 15-04-2025 37,0118 28,9502 11,3 2,2
Köyceğiz (Muğla) 15:57:53 15-04-2025 37,01833 28,9275 6,99 1,8
Dalaman (Muğla) 17:10:48 14-04-2025 36,86417 28,99917 6,83 1,3
Seydikemer (Muğla) 10:01:07 14-04-2025 36,72389 29,32972 7,08 1,2
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) 10:01:06 14-04-2025 36,5958 29,5198 15,8 1,3
Ege Denizi - [56.95 km] Datça (Muğla) 09:22:48 14-04-2025 36,18806 27,55528 6,36 2,1
Ege Denizi - [134.66 km] Datça (Muğla) 06:42:37 14-04-2025 35,55889 26,91944 5,36 2,3
Akdeniz - [58.66 km] Marmaris (Muğla) 21:18:03 13-04-2025 36,10389 28,14 7,89 1,7
Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla) 16:49:48 13-04-2025 36,23583 27,92472 35,03 2
Köyceğiz (Muğla) 14:11:10 13-04-2025 37,12083 28,89278 7,01 1,2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:00:55 19-04-2025 36,592 28,79 10,1 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:26:10 19-04-2025 36,9772 28,2275 4,6 1,8
KULTAK-MILAS (MUGLA) 18:43:40 18-04-2025 37,0475 28,0713 7,3 1,6
SARNICKOY-(MUGLA) 18:42:11 18-04-2025 37,0722 28,1097 5,2 1,8
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 13:01:55 18-04-2025 37,116 27,8327 0 1,6
DAGPINAR-(MUGLA) 05:50:09 17-04-2025 37,1303 28,0715 11,3 1,6
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:57:32 16-04-2025 37,0892 27,8945 0 1,6
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 04:17:14 16-04-2025 36,34 29,1193 22,1 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:57:53 15-04-2025 37,0118 28,9502 11,3 2,2
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) 10:01:06 14-04-2025 36,5958 29,5198 15,8 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 14:04:34 13-04-2025 37,2167 28,5097 5,1 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 17:37:34 12-04-2025 36,9865 28,281 12,4 1,2
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 06:22:14 12-04-2025 37,5008 27,7237 23,1 1,5
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:12:06 12-04-2025 36,9913 28,9928 8,8 1,6
CITLIK-ULA (MUGLA) 04:12:05 12-04-2025 37,044 28,4363 8,5 2,1
PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) 03:53:32 12-04-2025 37,0357 28,4685 9,2 1,3
YESILOVA-ULA (MUGLA) 03:44:55 12-04-2025 37,0505 28,4302 7,4 1,9
ELMALI-ULA (MUGLA) 03:38:24 12-04-2025 37,0412 28,4512 3,5 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:36:31 12-04-2025 36,9905 28,239 9,1 1,3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 03:36:07 12-04-2025 37,1325 28,4783 19,2 1,2
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 03:31:29 12-04-2025 36,9845 28,2393 8,5 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:25:54 12-04-2025 36,9818 28,2667 4,9 1,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:02:38 12-04-2025 36,9873 28,2185 8,6 2
CITLIK-ULA (MUGLA) 00:15:18 12-04-2025 37,0218 28,4268 13,7 1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 21:09:17 11-04-2025 36,9722 28,2717 5 1,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 19:25:07 11-04-2025 36,9772 28,2625 1,4 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 18:44:51 11-04-2025 37,1402 28,8422 4,5 1,9
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 09:30:48 11-04-2025 37,0328 27,6827 7,5 3,7
ULA (MUGLA) 07:16:15 11-04-2025 37,0952 28,4513 7,6 1,7
YESILCAM-ULA (MUGLA) 07:00:06 11-04-2025 37,0002 28,406 5 1,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:05 11-04-2025 36,918 28,2697 8,9 1,3
DERINKUYU-(MUGLA) 20:17:23 10-04-2025 37,084 28,2282 14,4 1,3
KIRAN-(MUGLA) 19:56:29 10-04-2025 37,0782 28,1952 11,2 1,7
SARNICKOY-(MUGLA) 18:19:44 10-04-2025 37,0797 28,1575 3,3 1,8
DENIZOVA-(MUGLA) 18:14:37 10-04-2025 37,0893 28,1892 13,4 2,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:26:08 10-04-2025 36,9628 28,8062 12 1,6
YEMISENDERE-(MUGLA) 05:44:19 10-04-2025 37,2608 28,594 15,7 1,4
KUYUCAK-(MUGLA) 01:32:45 10-04-2025 37,088 28,3143 6,2 1,6
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 16:22:48 09-04-2025 36,2905 27,5672 7,4 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 22:59:17 08-04-2025 37,1998 28,7738 2,6 1,8
EKINCIK-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:24:35 08-04-2025 36,8895 28,4545 5 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 04:23:17 08-04-2025 37,095 27,8963 13,1 1,3
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 22:34:29 06-04-2025 36,8745 28,875 7,4 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 20:48:05 05-04-2025 37,1602 28,8192 5 1,6
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:00:56 05-04-2025 36,9785 28,793 30 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 16:32:53 04-04-2025 37,1527 28,8247 4,1 2,1
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:46 04-04-2025 36,9315 28,2773 2,3 2,4
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 16:09:17 04-04-2025 36,9315 28,2875 8,5 2,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 15:37:06 04-04-2025 37,0258 28,4087 5 1,3
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